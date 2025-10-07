《好小子》童星走了！ 楊祐寧崩潰曝童年回憶：被打那巴掌我永遠記得
楊祐寧（左）在《今夜一起為愛鼓掌》面臨與老婆房事不順。（八大電視提供）
〔記者李紹綾／台北報導〕導演顏正國從童星出道，12歲演出功夫片《好小子》走紅，今（7日）傳出罹患肺腺癌4期病逝，享年50歲。他去年在影集《今夜一起為愛鼓掌》飾演一位因早洩問題遇到性功能障礙的中年男子，該劇的監製楊祐寧得知死訊直喊：「非常震驚與不捨。」
顏正國在《今夜一起為愛鼓掌》求助性治療師。（翻攝自臉書）
楊祐寧去年談到，在兒時非常喜歡顏正國主演的經典電影《好小子》，甚至到了崇拜的地步，但他回憶起當年因為一直模仿《好小子》，有一次被一位不認識的婦人賞了一巴掌，「因為她經過我們家，我嚇到她了，然後我哭著回家，這故事也成了我們家每年過年都會講的一段故事。」
請繼續往下閱讀...
稍早得知顏正國病逝消息時，楊祐寧表示，「從小真的是因為《好小子》電影讓我愛上電影，『阿國』是我第一個想成為的英雄，願顏導得安息，願家人得安慰」。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接