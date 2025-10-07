《好小子》童星走了！ 楊祐寧崩潰曝童年回憶：被打那巴掌我永遠記得

楊祐寧（左）在《今夜一起為愛鼓掌》面臨與老婆房事不順。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕導演顏正國從童星出道，12歲演出功夫片《好小子》走紅，今（7日）傳出罹患肺腺癌4期病逝，享年50歲。他去年在影集《今夜一起為愛鼓掌》飾演一位因早洩問題遇到性功能障礙的中年男子，該劇的監製楊祐寧得知死訊直喊：「非常震驚與不捨。」

顏正國在《今夜一起為愛鼓掌》求助性治療師。（翻攝自臉書）

楊祐寧去年談到，在兒時非常喜歡顏正國主演的經典電影《好小子》，甚至到了崇拜的地步，但他回憶起當年因為一直模仿《好小子》，有一次被一位不認識的婦人賞了一巴掌，「因為她經過我們家，我嚇到她了，然後我哭著回家，這故事也成了我們家每年過年都會講的一段故事。」

請繼續往下閱讀...

稍早得知顏正國病逝消息時，楊祐寧表示，「從小真的是因為《好小子》電影讓我愛上電影，『阿國』是我第一個想成為的英雄，願顏導得安息，願家人得安慰」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法