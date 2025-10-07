「好小子」顏正國童星出道 誤入歧途一度判死後醉心創作

導演朱延平打造出《好小子》系列電影，（左起）左孝虎、顏正國、陳崇榮也成為家喻戶曉童星。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕童星出道的顏正國4歲因緣際會進入演員訓練班，開啟演藝之路，今（7）日驚傳因罹患肺腺癌過世死訊，消息發布短短1小時吸引近3萬人按下悲傷的哭泣表情，回顧他的人生經歷過無數起伏，從知名童星到毒販、綁匪，他成功走過無數陰暗峽谷，終於迎來光明，無奈卻英年早逝，享年50歲。

顏正國（右）因好小子出名，也造成求學時期跟不上學業以及遭排擠、霸凌困擾。（本報資料照）

顏正國早期曾多次出現在國際知名導演侯孝賢的電影當中，後與「綜藝教母」張小燕、「陶叔叔」陶大偉、「帽子歌后」鳳飛飛都有合作演出。顏正國最出名的時期就是1986年起演出導演朱延平的《好小子》系列功夫喜劇電影（共10集），「阿國」顏正國、「小虎」左孝虎、「小胖」陳崇榮三人成為家喻戶曉的武打童星，陶大偉作詞、作曲、主唱的主題曲《好小子》也成為街頭巷尾、琅琅上口的曲子。

顏正國曾在公視訴說自己獄中生活與感受。（資料照，公視提供）

成名來得太快，顏正國幼時都在拍戲，進入國中後無法跟上課程，加上有明星光環，在校時常受到排斥與言語霸凌，之後他更染上毒癮，犯罪連連。2001年7月顏正國夥同友人犯下綁架案，並要求受害者支付贖金2百萬元，顏正國否認自己參與綁架案，並在律師陪同下到案。當時法院以《懲治盜匪條例》為本，輔以其他犯案者證詞，一度遭到彰化地檢署判處死刑。

顏正國坐牢11年後假釋出獄，成為書法老師。（本報資料照，記者蘇孟娟攝）

2004年4月17日，《懲治盜匪條例》遭廢，檢察官更改起訴法條，顏正國得以逃過一死，最後被移送至台中監獄服刑15年。顏正國在獄中表現良好，2012年3度向法務部申請駕駛獲准，服完11年牢獄後改從事書法教學並積極投身公益活動。

顏正國出獄後除了教書法，也慢慢回到演藝圈，繼續創作。（本報資料照，記者王文麟攝）

2013年顏正國回到演藝圈，與昔日《好小子》夥伴陳崇榮共同演出微電影《人生》，在戲裡他飾演一名書法老師，與現實生活略有呼應。接著同年也接拍導演萬仁執導的電影《車拼》，並出版自傳《放下拳頭，揮毫人生新顏色：好小子顏正國的青春與覺醒》。2014年顏正國轉換角色一躍成為導演，拍攝公益微電影《如果》，至此，顏正國算是重回演藝圈，他在2018年更拍出幫派電影《角頭2：王者再起》，票房高達台幣1.27億元。

演而優則導的顏正國導演的幫派電影《角頭2：王者再起》，票房高達台幣1.27億元。（本報資料照，記者潘少棠攝）

顏正國有兩段婚姻，共育有3子1女，出道作品為《原鄉人》，代表作則有《小畢的故事》、《好小子》系列電影、《少年吔，安啦！》、《角頭》。

顏正國因病過世，享壽50歲。（翻攝自臉書）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

