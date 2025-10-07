自由電子報
娛樂 最新消息

50歲顏正國爆離世 恩師朱延平百字道別：痛失優秀人才

50歲顏正國爆離世。（資料照，記者王文麟攝）50歲顏正國爆離世。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕導演顏正國今（7）傳出下午4時57分辭世，享年50歲，他從小拍導演朱延平執導的《好小子》聞名，稍早朱延平聽聞噩耗，直呼不敢相信，隨後以百字回應，慟別影視圈優秀人才。

朱延平百字道別。（記者陳逸寬攝）朱延平百字道別。（記者陳逸寬攝）

朱延平說：「我看他從小長大，一路看他迷惘後又回歸正途，在影視界從基層努力學習、成長，近年擔任角頭系列電影導演，大將之風、十分成熟，讓我倍感欣慰，驚聞此噩耗，十分悲痛，我少了一位正該發光發熱的晚輩、電影圈也失去了一位優秀人才。」

顏正國當年憑《好小子》系列電影爆紅，卻因青春期自我放逐，最後鋃鐺入獄；所幸後來他表現良好，假釋出獄後的他迷途知返，寄情電影創作。

他曾在自導自演新片《少年吔》演更生人，並向「侯導」侯孝賢監製的《少年吔，安啦！》致敬，表示「對前輩們的愛要及時，再來就是題材和我生活相近，能駕輕就熟，投資方看到也放心。」

