泰勒絲破自己紀錄！新專輯首日銷量驚人 席琳娜：永遠愛妳

泰勒絲（左）新專輯銷量打破自己紀錄，席琳娜也為她開心。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲最近推出第12張專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl），近日美國各大電台都在播放她的新歌，而根據《Billboard》報導，泰勒絲又打破自己的紀錄了，因為新專輯發行首日在全美的銷量就超過270萬張。

前陣子泰勒絲摯友席琳娜結婚，最近席琳娜陸續在社群分享一些婚禮花絮，其中包括泰勒絲陪在她身旁的一些片段，席琳娜引用泰勒絲專輯的名稱談到：「致敬SHOWGIRL，20年後還是有妳陪伴我，真是太幸運了！我永遠愛妳！」

請繼續往下閱讀...

席琳娜（右）很開心這麼多年來泰勒絲一直陪在身旁。（翻攝自IG）

另外《Billboard》報導，根據數據追蹤公司Luminate的報告，10月3日泰勒絲第12張錄音室專輯發行首日，所有版本的傳統專輯銷售，包括實體和數位購買就達到了270萬張，這也是泰勒絲有史以來新專輯銷量最高的一週。

為了宣傳新專輯，泰勒絲近日也上了一些知名節目通告，她並解釋為何不參加明年的超級盃中場秀，親自闢謠，這與她的未婚夫崔維斯凱爾西無關。泰勒絲回憶起之前去看未婚夫在球場上比賽的壓力有多大，以及這如何影響了她考慮是否參加中場秀，她直言，整個賽季她都目不轉睛地關注著崔維斯在球場上的表現，外界能想像如果他每週都冒著生命危險，參加這項非常危險、壓力巨大、強度很大的運動，心中壓力有多大嗎？

她也強調，不參加超級盃中場秀表演是自己的決定，「這與崔維斯無關，他很希望我這麼做，我只是太固執了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法