自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰勒絲破自己紀錄！新專輯首日銷量驚人 席琳娜：永遠愛妳

泰勒絲（左）新專輯銷量打破自己紀錄，席琳娜也為她開心。（翻攝自IG）泰勒絲（左）新專輯銷量打破自己紀錄，席琳娜也為她開心。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲最近推出第12張專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl），近日美國各大電台都在播放她的新歌，而根據《Billboard》報導，泰勒絲又打破自己的紀錄了，因為新專輯發行首日在全美的銷量就超過270萬張。

前陣子泰勒絲摯友席琳娜結婚，最近席琳娜陸續在社群分享一些婚禮花絮，其中包括泰勒絲陪在她身旁的一些片段，席琳娜引用泰勒絲專輯的名稱談到：「致敬SHOWGIRL，20年後還是有妳陪伴我，真是太幸運了！我永遠愛妳！」

席琳娜（右）很開心這麼多年來泰勒絲一直陪在身旁。（翻攝自IG）席琳娜（右）很開心這麼多年來泰勒絲一直陪在身旁。（翻攝自IG）

另外《Billboard》報導，根據數據追蹤公司Luminate的報告，10月3日泰勒絲第12張錄音室專輯發行首日，所有版本的傳統專輯銷售，包括實體和數位購買就達到了270萬張，這也是泰勒絲有史以來新專輯銷量最高的一週。

為了宣傳新專輯，泰勒絲近日也上了一些知名節目通告，她並解釋為何不參加明年的超級盃中場秀，親自闢謠，這與她的未婚夫崔維斯凱爾西無關。泰勒絲回憶起之前去看未婚夫在球場上比賽的壓力有多大，以及這如何影響了她考慮是否參加中場秀，她直言，整個賽季她都目不轉睛地關注著崔維斯在球場上的表現，外界能想像如果他每週都冒著生命危險，參加這項非常危險、壓力巨大、強度很大的運動，心中壓力有多大嗎？

她也強調，不參加超級盃中場秀表演是自己的決定，「這與崔維斯無關，他很希望我這麼做，我只是太固執了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中