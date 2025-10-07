自由電子報
娛樂 最新消息

孫生女友痛喊「窒息的愛情好嗎」疑再陷情變 崩潰心聲曝光

有人猜測孫生與諶多芬的感情恐再度觸礁。（翻攝自臉書）有人猜測孫生與諶多芬的感情恐再度觸礁。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昔日「反骨男孩」成員孫生近年接連捲入兩起性騷事件，形象重挫、工作全面停擺，還一度傳出與交往超過兩年的女友諶多芬分手。沒想到8月兩人又被拍到一起現身電影院，令外界以為舊情復燃，不過看似復合的戀情似乎暗藏變數。

諶多芬近期頻頻在Threads上發文抒發情緒，句句透露疲憊與無奈，曾寫下：「當一對情侶開口只剩工作會怎樣？」、「愛不該是一種等待的賭注，而是當下的安心。」今（7）日更連發兩篇文，語氣哀傷地寫道：「窒息的愛情好嗎」、「一個人的溫柔被你長期耗盡，結果你後面說我在發神經……我真的很累很累很累了……」。貼文一出，引發粉絲熱議與擔憂，不少人留言關心，也有人猜測兩人感情恐再度觸礁。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

