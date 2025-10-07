自由電子報
娛樂 亞洲

成龍「大俠鹹豬手」醜事+1 疑自肥加裸身床戲？

成龍對容祖兒上下其手。（翻攝自微博）成龍對容祖兒上下其手。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕武打明星成龍近日現身澳門「灣區升明月」大灣區電影音樂晚會被拍到多次伸手觸碰容祖兒背部，還被挖出以往對范冰冰、歐陽娜娜、王祖賢等多人毛手毛腳，沒想到網友翻出他2011年拍攝電影《辛亥革命》時，擔任監製、總導演兼主演的成龍，竟然疑似自肥擅自加入與李冰冰的裸身床戲。

成龍（右）拍攝《辛亥革命》遭網友質疑自肥加裸身床戲。（翻攝自微博）成龍（右）拍攝《辛亥革命》遭網友質疑自肥加裸身床戲。（翻攝自微博）

《辛亥革命》由成龍擔任監製、總導演兼主演，他本人在戲裡飾演革命先驅「黃興」，不過成龍與李冰冰的裸身床戲卻成為焦點，更是雙方出道以來最大尺度，自然被劇組拿來炒話題。

網友指出，當初兩人拍攝前為了營造氣氛，還小酌助興，事後成龍誇讚李冰冰像仙女一樣，更引起外界注意。然而，電影上映後，觀眾卻意外發現所有大尺度床戲都被刪掉。當時同為導演的張黎曾說過，「以辛亥革命為歷史背景的嚴肅題材，不適合出現過多情慾畫面」，外界質疑該橋段是成龍要求主動加戲，質疑他假借拍片之名，達成與女星親密接觸目的。

成龍（下）拍攝《辛亥革命》遭網友質疑自肥加裸身床戲。（翻攝自微博）成龍（下）拍攝《辛亥革命》遭網友質疑自肥加裸身床戲。（翻攝自微博）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

