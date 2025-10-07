楊謹華被酸「跳舞像猴子」 坐沙發自問：我有那麼差嗎？

林思廷（左起）、楊謹華、詹子萱。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華在八大、Hami Video影《看看你有多愛我》飾演網紅單親媽媽「陳怡安」，獨自撫養雙胞胎女兒林思廷、詹子萱長大，劇中母女經歷網路暴力，三人今（7日）與鍾承翰、李維維出席記者會，談起此話題，楊謹華幾乎是百毒不侵，她認為看與不看留言，選擇權在自己，只要不要涉及人身攻擊及家人，她都覺得還好。

詹子萱。（記者陳奕全攝）

詹子萱去年以《愛愛內含光》奪金鐘59迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，但卻被狠酸「演得也還好」，坦言一開始看到負面的留言會很在意，「但到後來想一想，就覺得聽聽就好了，不好我就改進」，還有一次被嫌「暴牙」，她看到的反應直率又豁達：「我那時真的有，所以好像也還好，那時我已經在矯正，等我矯正完就不能再說我了。」

林思廷（左起）、楊謹華、詹子萱。（記者陳奕全攝）

相較起來，林思廷幸運很多，她沒遇過網路暴力，倘若看到留言不好聽的字句，也不太會在意，反而會看罵她的究竟是什麼，「因為我知道自己不是這樣的人，就覺得還好」。

楊謹華坦言，其實看到難聽的留言還是會受影響，「以前的我會看，一直往下滑，看到最後很內傷，還坐在家裡沙發上看著窗外想『我有那麼差嗎？』」後來她學會轉念，「我可以選擇不看，不被這些東西傷到」。

楊謹華表示，只要不是人身攻擊或波及家人，她都能一笑置之，也不會與網友開戰，「我不喜歡挑起戰爭，也不會用小帳回嗆，我怕越寫越多，最後就說『我是楊謹華！』不會不會」，還笑說，曾有人留言酸她「跳舞像猴子」，她反而回：「對耶！還滿像的。」展現幽默EQ。

鍾承翰（左）、李維維。（記者陳奕全攝）

鍾承翰也分享過往遭遇網路惡評的經驗，他提到曾在一部作品中飾演自行車選手，雖然投入大量心力訓練與實際拍攝，卻遭到不少網友質疑只是「做做樣子」、真正騎車的都是替身，讓他感到既無奈又挫折。「當時看到那些留言真的很傷人，後來在公開場合努力說明拍攝過程，就是希望不要讓一句話抹滅大家的努力。」

李維維則談到學生時期出道的經歷，當時雖然網路未普及，但電視曝光率高，因此在學校被「放大檢視」。她表示：「也不能說是霸凌，但同學會覺得妳拍過一些作品，好像就比較厲害，有時候因為拍戲請假、遲到，也會被教官特別關注。」兩人此次在劇中飾演夫妻，與楊謹華有糾結的三角關係，複雜情感走向備受期待。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

