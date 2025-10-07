滴妹突曬光頭照 粉絲急問「生病了嗎」真相曝光

滴妹在中秋節PO出光頭照掀熱議，粉絲誤以為她生病剃髮，真相其實只是濾鏡烏龍。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTuber滴妹昨（6）日突然在IG上曬出一張「光頭照」，畫面一出全網嚇傻！照片中她頂著光頭、笑得燦爛，和身後的彌勒佛木雕姿勢幾乎一模一樣，網友見狀驚呼：「滴妹怎麼了？」、「還好嗎？」

照片中，滴妹身穿羽絨外套，但最搶眼的仍是那顆「亮晶晶的頭」。她開心比出彌勒佛手勢、露出招牌笑容，看起來活力滿滿，卻讓粉絲嚇出一身冷汗，留言區瞬間湧入關心訊息。對此，滴妹隨即出面解釋，親自留言澄清：「我沒事我很健康！是濾鏡喔。」她笑說，之所以會拍下這張照片，是因為想模仿彌勒佛的笑容，「希望能藉此為大家獻上中秋祝福。」

請繼續往下閱讀...

滴妹玩濾鏡變「光頭佛系女神」。（翻攝自IG）

她還透露靈感來源：「因為某人一直希望我剃光頭（一直說我光頭一定超好看）」，所以才會套上濾鏡拍下這張「福氣照」。最後，滴妹再度安撫粉絲：「純粹覺得這個照片很可愛所以發了，謝謝大家的留言跟私訊關心。」

