星二代實戰垃圾隊！焦曼婷一肩扛櫥櫃展 怒嗆徐新洋「心機哥」

《星二代很忙內2》焦曼婷與徐新洋聯手挑戰清潔隊工作。（Yahoo提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《星二代很忙內》第二季開戰，本季改為「雙人PK賽制」，星二代們兩兩對決，爭奪當日體驗薪資。首集就火藥味十足，由焦曼婷與徐新洋搭檔挑戰「垃圾清潔員」，從體力戰到腦力戰，全程笑料與怒火交織。

第一關「沙包折返跑」開場即爆笑，焦曼婷頂著38度高溫衝刺，全力扛起沙包跑完全程，還創下14秒佳績，讓現場驚呼連連；反觀徐新洋卻忙著交代：「幫我把口袋裡的鑰匙、零錢、手機都卸下來。」讓焦曼婷傻眼直呼：「第一次跟他上班就發現眉角超多，還怕曬太陽！」

請繼續往下閱讀...

第二關兩人合作回收大型傢俱，考驗默契與體力。焦曼婷毫不示弱，一肩扛起櫥櫃、桌椅的豪邁身影，讓清潔隊前輩大讚「女力爆發」；兩人更驚聞曾有人回收骨灰罈、神主牌等「靈異物品」，全場驚呼連連。

最緊張的「垃圾分類知識賽」登場，焦曼婷與徐新洋在「發票分類」題目雙雙翻車，最終徐新洋以一題勝出。焦曼婷不服氣怒嗆：「他根本心機哥！偷跑去看YouTube做功課！」徐新洋則神回：「這關很重要，當然要先查資料啊！」

落敗的焦曼婷被派上「最硬路線」垃圾車實戰，頂著38度高溫收垃圾，全程無遮蔽、氣味逼人，仍咬牙完成任務，還主動向民眾打招呼，被前輩盛讚「又親切又敬業」。她坦言：「原本以為收垃圾很簡單，其實超辛苦，要顧安全還得閃危險物，真的佩服清潔隊。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法