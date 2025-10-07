Andy遭家寧媽提告妨害名譽、洩個資 檢方裁定結果出爐

Andy（圖）與家寧分手後，雙方撕破臉。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber團體「眾量級」成員Andy與家寧分手後，雙方撕破臉。家寧母親曾淑惠日前以「妨害名譽」與「違反個資法」兩罪名提告，指控Andy在影片中影射她，並洩漏個資。不過今（7）日Andy曬出不起訴書，正式證實全案獲檢方裁定不起訴處分。

Andy當時指控家寧媽不拿出帳本、私吞頻道收益等，卻反被對方提告兩大罪名，如今獲不起訴處分，他特地發文寫下：「大家還記得三月那支影片嗎？當時被曾淑惠扭曲事實，還提出告訴，如今檢方已正式做出『不起訴處分』。」

他表示自己只是要求家寧媽帳目結算，卻被指為「恐嚇取財」，頻道收入甚至被對方稱為「孝親費」，對此他無奈回應：「正義也許會遲到，但從不會缺席。」

