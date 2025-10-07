金鐘國婚禮極度保密 超級好友車太鉉違規拍照還曝光

韓星金鍾國結束單身生活，順利抱回美嬌娘。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金鐘國近期完成人生大事，順利娶回美嬌娘，但事前金鐘國就下了封口令，除了邀請的賓客極少之外，還特別下禁令封鎖媒體與賓客拍攝，女星宋智孝親口證實「沒半個人拿手機拍照」。不過千防萬防，金鐘國卻沒想到他的好麻吉車太鉉竟然拍了照，近日透過節目，外界才窺得婚禮布置一隅。

金鐘國摯友車太鉉是現場唯一膽敢拿起手機拍照的人。（翻攝自X）

參加了金鐘國婚禮的「國民MC」劉在錫在節目上分享趣事，透露全場唯一把手機拿起來拍照的就是金鐘國的摯友車太鉉。被點名的車太鉉趕緊解釋說，自己當天沒有收到「禁止拍照」通知，還傻楞楞的開心拿出手機捕捉婚禮畫面，後來發現全場只有他一個人在拍照，立刻尷尬收起手機。

車太鉉拍下金鐘國婚禮布置一隅。（翻攝自X）

車太鉉還回憶當天情況，表示「我之前去參加其他婚禮都會到處拍照，但金鐘國的婚禮完全不一樣，當天沒拍太多照片」。他更鬆口透露，婚禮現場布置超級豪華，裝飾花卉從天花板延伸到地面，感覺超級浪漫。他雖然很白目地拍下部分背景布置，但不斷重申：「我只有拍到鐘國本人，本來就沒打算拍新娘。」

據說當新娘進場時，「HaHa」河東勳也忍不住讚美：非常漂亮，劉在錫聞言立刻附和「真的非常美」，兩人的誇獎過於浮誇，讓車太鉉打趣說：「現在是在開玩笑嗎？」現場哄堂大笑。

