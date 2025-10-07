于朦朧疑遭潛規則慘死 「真人版娜美」蝶香中國當練習生曝內幕

B CRUSH發片記者會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由蝶香、彥、洪暐、宰宰合組的創作團體「B CRUSH不小心製造」今天舉辦成軍記者會，團內唯一的女生蝶香外型火辣，有「真人版娜美」的稱號。近來中國男星于朦朧傳出疑似因為「潛規則」慘死，曾赴中國當練習生的蝶香，慶幸當時年紀小，媽媽時常飛去探望，並提醒她注意安全，回憶受訓的過程競爭激烈，每天都在跳舞，根本沒有時間休息。

「B CRUSH不小心製造」是由踢帕娛樂打造為全能型偶像創作團體。提到團名的由來，成員洪暐笑說：「團如其名，Be your Crush，我們期許能成為所有聽眾的迷戀對象。Crush代表突然又強烈的愛，往往是不小心就發生的，就像我們的團體一樣，不小心就組成、不小心就紅起來，希望每個認識我們的人都能不小心地愛上我們。」

蝶香備受男性團員寵愛，形容自己就像「白雪公主」，自信笑說：「吃飯前大家都會先問我，在海邊拍MV時，3個人還同時拿電風扇幫我吹。」蝶香是女團選秀出身，現在卻和男生組團，坦言起初很擔心要如何融入三位男孩的生活圈，所幸相處非常融洽，「大家都很貼心，也很尊重我，就算聊男生笑話也會把我拉進去，連我穿高跟鞋下樓梯時都有人主動扶我，真的像家人一樣。」

洪暐與宰宰時唱為了創作激烈討論，讓蝶香誤以為他們在吵架。宰宰表示：「創作上我真的很佩服洪暐，不管遇到什麼狀況，他都會全程陪著我們。」彥也說洪暐非常貼心，「他常常為了小細節陪我們練到半夜，雖然嚴格但也很暖心。」

