自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧疑遭潛規則慘死 「真人版娜美」蝶香中國當練習生曝內幕

B CRUSH發片記者會。（記者王文麟攝）B CRUSH發片記者會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由蝶香、彥、洪暐、宰宰合組的創作團體「B CRUSH不小心製造」今天舉辦成軍記者會，團內唯一的女生蝶香外型火辣，有「真人版娜美」的稱號。近來中國男星于朦朧傳出疑似因為「潛規則」慘死，曾赴中國當練習生的蝶香，慶幸當時年紀小，媽媽時常飛去探望，並提醒她注意安全，回憶受訓的過程競爭激烈，每天都在跳舞，根本沒有時間休息。

B CRUSH發片記者會。（記者王文麟攝）B CRUSH發片記者會。（記者王文麟攝）

「B CRUSH不小心製造」是由踢帕娛樂打造為全能型偶像創作團體。提到團名的由來，成員洪暐笑說：「團如其名，Be your Crush，我們期許能成為所有聽眾的迷戀對象。Crush代表突然又強烈的愛，往往是不小心就發生的，就像我們的團體一樣，不小心就組成、不小心就紅起來，希望每個認識我們的人都能不小心地愛上我們。」

蝶香備受男性團員寵愛。（記者王文麟攝）蝶香備受男性團員寵愛。（記者王文麟攝）

蝶香備受男性團員寵愛，形容自己就像「白雪公主」，自信笑說：「吃飯前大家都會先問我，在海邊拍MV時，3個人還同時拿電風扇幫我吹。」蝶香是女團選秀出身，現在卻和男生組團，坦言起初很擔心要如何融入三位男孩的生活圈，所幸相處非常融洽，「大家都很貼心，也很尊重我，就算聊男生笑話也會把我拉進去，連我穿高跟鞋下樓梯時都有人主動扶我，真的像家人一樣。」

洪暐與宰宰時唱為了創作激烈討論，讓蝶香誤以為他們在吵架。宰宰表示：「創作上我真的很佩服洪暐，不管遇到什麼狀況，他都會全程陪著我們。」彥也說洪暐非常貼心，「他常常為了小細節陪我們練到半夜，雖然嚴格但也很暖心。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中