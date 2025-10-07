吳克群婚禮唱酬曝光太嚇人！4對新人賺翻 免費聽還收到紅包

吳克群（右）突擊新人婚禮，還送上紅包祝福。（六度空間提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕許多富有人結婚為了場面好看，不惜花大錢請婚禮歌手到場，開出的價碼也都不錯，但最近吳克群突擊4對新人婚禮，不但免費當婚禮歌手，還大方送出紅包祝福新人，讓網友好羨慕。

過去曾有富商提出600萬人民幣（約2598萬台幣）高報酬，只為請吳克群在婚禮上獻唱一曲，但近日他不但不收錢，還主動現身素人婚禮給超大驚喜，工作人員都說，他根本是「浪漫瘋子」。

吳克群無酬當婚禮歌手，賓客都非常驚喜。（六度空間提供）

前兩天吳克群準備演出前，聽說下榻的酒店正舉辦一場婚禮，他竟直接帶著樂隊「快閃」素人婚禮現場，帶來了一場宛如偶像劇般的浪漫突擊，除了獻唱尚未發表的新歌《沒了命愛你》，他還親自祝福新人：「願你們這輩子、下輩子、下下輩子，永遠都能這樣相愛。」

吳克群（右）開心為新人送上祝福。（六度空間提供）

另外吳克群也悄悄準備了象徵「長長久久」的紅包，將美好的祝願親手交到新郎新娘的手中，還和他們約定，有了小寶寶後，他還要來唱《為你寫詩》。正如吳克群所相信的，人類的愛意永遠值得孤注一擲的奔赴，而他就是那個永遠願意為相信愛情挺身而出的「浪漫詩人」。

