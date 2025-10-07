自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳克群婚禮唱酬曝光太嚇人！4對新人賺翻 免費聽還收到紅包

吳克群（右）突擊新人婚禮，還送上紅包祝福。（六度空間提供）吳克群（右）突擊新人婚禮，還送上紅包祝福。（六度空間提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕許多富有人結婚為了場面好看，不惜花大錢請婚禮歌手到場，開出的價碼也都不錯，但最近吳克群突擊4對新人婚禮，不但免費當婚禮歌手，還大方送出紅包祝福新人，讓網友好羨慕。

過去曾有富商提出600萬人民幣（約2598萬台幣）高報酬，只為請吳克群在婚禮上獻唱一曲，但近日他不但不收錢，還主動現身素人婚禮給超大驚喜，工作人員都說，他根本是「浪漫瘋子」。

吳克群無酬當婚禮歌手，賓客都非常驚喜。（六度空間提供）吳克群無酬當婚禮歌手，賓客都非常驚喜。（六度空間提供）

前兩天吳克群準備演出前，聽說下榻的酒店正舉辦一場婚禮，他竟直接帶著樂隊「快閃」素人婚禮現場，帶來了一場宛如偶像劇般的浪漫突擊，除了獻唱尚未發表的新歌《沒了命愛你》，他還親自祝福新人：「願你們這輩子、下輩子、下下輩子，永遠都能這樣相愛。」

吳克群（右）開心為新人送上祝福。（六度空間提供）吳克群（右）開心為新人送上祝福。（六度空間提供）

另外吳克群也悄悄準備了象徵「長長久久」的紅包，將美好的祝願親手交到新郎新娘的手中，還和他們約定，有了小寶寶後，他還要來唱《為你寫詩》。正如吳克群所相信的，人類的愛意永遠值得孤注一擲的奔赴，而他就是那個永遠願意為相信愛情挺身而出的「浪漫詩人」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中