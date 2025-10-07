拜棺材也能求財？《寶島神很大》揭南洋信仰奇聞

賈斯汀（右）、阿白遠赴馬六甲拍攝特輯。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立台灣台《寶島神很大》再創壯舉，節目主持人賈斯汀與阿白（劉胤含）首度遠赴馬來西亞拍攝特輯「家將出軍跨海衍傳 吹響集結號嗨翻馬六甲」與「馬來西亞不思議 南洋民俗各顯神通」，展開一場跨國民俗文化交流之旅。

賈斯汀被亞洲宗教融合的正能量震撼。（三立提供）

節目製作人表示，這次拍攝不僅是節目再度走出國門，更透過影像呈現台灣民俗信仰在海外延續的力量。從宮廟巡禮到地方體驗，團隊深入馬六甲多處宗教核心，包括受邀參與海龍宮出海巡禮，並獲贈象徵榮耀的紀念船；花果山宮廟更頒發「熱心宗教」錦旗兩面，肯定節目推廣民俗文化的努力。

請繼續往下閱讀...

阿白（右）與賈斯汀體驗坐炮。（三立提供）

拍攝過程中，《寶島神很大》首度紀錄罕見的「坐炮」儀式與農曆七月神尊開光畫面。阿白笑說：「炮仗就在身後炸開，手腳都在抖！」更巧遇神明降乩開光時，現場瞬間暴雨狂風，氣氛宛如神蹟。團隊還取得特許空拍「海上清真寺」畫面，展現宗教融合的壯闊視野。

阿白（左）與賈斯汀體驗南洋風情。（三立提供）

賈斯汀與阿白也深入體驗當地民俗，換上娘惹服裝吃傳統料理，向仈靈殿大爺伯求平安符與佛牌，並接受泰國高僧祈福。賈斯汀說：「亞洲宗教融合的正能量讓我震撼，看到廟宇文化交流真的很棒。」

《寶島神很大》摸棺發財。（三立提供）

阿白則笑說馬六甲繞境像嘉年華，甚至在廟前看到巨型棺材，「原來拜棺材是祈福求財！」賈斯汀也說以往對陰廟有點害怕，但這次拍攝讓他理解，「有陰有陽、有生有死，缺一不可」，更體會信仰的多元與包容。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法