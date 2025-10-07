自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

巨胸前主播上圍傲人 昔轉播奧運遭疑「裡面沒穿」親說明

前NHK主播中川安奈（紅箭頭）赴巴黎轉播奧運時被質疑未穿上衣。（翻攝自X）前NHK主播中川安奈（紅箭頭）赴巴黎轉播奧運時被質疑未穿上衣。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前NHK人氣主播中川安奈因上圍傲人、身材窈窕，曾被封為主播界的「峰不二子」。2024年赴巴黎轉播奧運時，因上衣穿搭被懷疑白色外套下沒穿衣服，造成騷動，她也暫停更新IG長達6個月。現她已成自由主播，今（7）日上節目首度正面回應當初奧運轉播裸體事件。

中川安奈現已卸下NHK主播身分，成為一名自由主播。（翻攝自X）中川安奈現已卸下NHK主播身分，成為一名自由主播。（翻攝自X）

中川安奈參加電台節目，暢談自己的主播生涯，談到奧運裸體事件時，她笑著說「奧運開幕式轉播的時候，穿的衣服被說看起來像是沒穿」實際上，當時她穿著一件白色外套，裡頭搭配了米色上衣，因顏色與膚色相近，在鏡頭前才造成「看起來沒穿」的錯覺。

中川安奈首度回應奧運轉播裸體事件，笑稱當時太希望選手奪金，沒想到畫面呈現效果意外產生誤解。（翻攝自X）中川安奈首度回應奧運轉播裸體事件，笑稱當時太希望選手奪金，沒想到畫面呈現效果意外產生誤解。（翻攝自X）

中川安奈首度回應此話題時，說明：「那時候心中希望日本選手們都能拿到金牌，和造型師討論過後穿了一件金色內搭且具有金色亮片的上衣，外頭再搭配白色外套，沒想到竟被說『白色外套下面看起來像是沒穿』。」主持人也尷尬笑道：對，我認識中川小姐就是為那次巴黎奧運開始的。中川安奈本人笑著回答說自己也嚇了一跳，現場的人因為看得比較清楚，所以沒說什麼，但她自己回到日本看了畫面之後，的確也理解大家為何產生誤會。不過，事情已經過去了，她表示現在只剩下感謝的心情。

中川安奈擁有傲人上圍及窈窕身材。（翻攝自X）中川安奈擁有傲人上圍及窈窕身材。（翻攝自X）

中村安奈今年3月底離開老東家NHK電視台後，其實展開了一場搶人大戰，各家電視台都非常希望爭取到她，但她選擇成為自由主播，可在各家電視台遊走，同時還接下寫真週刊拍攝邀約，大方展現魔鬼身材。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中