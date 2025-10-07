巨胸前主播上圍傲人 昔轉播奧運遭疑「裡面沒穿」親說明

前NHK主播中川安奈（紅箭頭）赴巴黎轉播奧運時被質疑未穿上衣。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前NHK人氣主播中川安奈因上圍傲人、身材窈窕，曾被封為主播界的「峰不二子」。2024年赴巴黎轉播奧運時，因上衣穿搭被懷疑白色外套下沒穿衣服，造成騷動，她也暫停更新IG長達6個月。現她已成自由主播，今（7）日上節目首度正面回應當初奧運轉播裸體事件。

中川安奈現已卸下NHK主播身分，成為一名自由主播。（翻攝自X）

中川安奈參加電台節目，暢談自己的主播生涯，談到奧運裸體事件時，她笑著說「奧運開幕式轉播的時候，穿的衣服被說看起來像是沒穿」實際上，當時她穿著一件白色外套，裡頭搭配了米色上衣，因顏色與膚色相近，在鏡頭前才造成「看起來沒穿」的錯覺。

中川安奈首度回應奧運轉播裸體事件，笑稱當時太希望選手奪金，沒想到畫面呈現效果意外產生誤解。（翻攝自X）

中川安奈首度回應此話題時，說明：「那時候心中希望日本選手們都能拿到金牌，和造型師討論過後穿了一件金色內搭且具有金色亮片的上衣，外頭再搭配白色外套，沒想到竟被說『白色外套下面看起來像是沒穿』。」主持人也尷尬笑道：對，我認識中川小姐就是為那次巴黎奧運開始的。中川安奈本人笑著回答說自己也嚇了一跳，現場的人因為看得比較清楚，所以沒說什麼，但她自己回到日本看了畫面之後，的確也理解大家為何產生誤會。不過，事情已經過去了，她表示現在只剩下感謝的心情。

中川安奈擁有傲人上圍及窈窕身材。（翻攝自X）

中村安奈今年3月底離開老東家NHK電視台後，其實展開了一場搶人大戰，各家電視台都非常希望爭取到她，但她選擇成為自由主播，可在各家電視台遊走，同時還接下寫真週刊拍攝邀約，大方展現魔鬼身材。

