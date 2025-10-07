麋先生登金鐘典禮前高雄趕場演出 「以諾千金」成幸運星

麋先生回到高雄趕場演出，忙得開心。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲樂團麋先生下週將登上金鐘獎頒獎典禮，與小男孩樂團一起呈現「戲劇類節目原創歌曲獎」入圍作品，而前幾天的中秋連假中，麋先生回到家鄉高雄趕場演出，其中第一位當上爸爸的團員以諾因為心繫女兒，甘願南北奔波顧及演出和小孩，團員都笑稱他是「最強神隊友爸爸」。

麋先生在高雄除了參加高雄巨蛋舉辦的超犀利趴演出，另外也受邀台鋼雄鷹賽後演出，換上球衣熱血開唱，忙得不亦樂乎，自從貝斯手以諾喜迎千金後，全團氣勢更旺，新歌《散散步》MV上線至今也累積近50萬次點閱，麋先生笑稱：「以諾千金是我們的帶財幸運星！」

麋先生說以諾（左）是最強神隊友爸爸。（相信音樂提供）

對新手爸爸以諾而言，這個中秋節別具意義，因為是他第一次以父親身分過節。雖然麋先生行程排得滿滿，但他依然心繫家庭，南北兩地來回奔波，提前南下高雄彩排，結束後立刻北返，只為回家幫忙餵奶、哄女兒睡，就是希望多些時間陪伴妻女，而演出當天他再趕回高雄表演，團員打趣說：「以諾現在的生活是被音樂與奶香各占據一半。」

