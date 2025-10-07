小粉紅集體崩潰！ 20歲韓團成員機場看《我英》遭炎上

20歲韓國NCT WISH成員金栽禧。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國NCT WISH 20歲成員金栽禧真的很倒楣，今（7）日中國各大帳號紛紛攻擊他在結束中國簽售活動返韓途中，被拍到在機場休息時觀看日本動漫《我的英雄學院》（以下簡稱《我英》），偷拍的人將照片在微博曝光後，讓許多小粉紅開始哀號「辱華」，集體大崩潰。

金栽禧結束中國表演工作行程後，在機場準備搭機返回韓國，偷拍他的人拍到他在機場大廳看《我英》動畫，此舉觸碰小粉紅逆鱗，紛紛跳出來指責金栽禧不尊重中國，甚至大罵他「對得起祖宗嗎」，令人一頭霧水。

請繼續往下閱讀...

金栽禧結束中國表演在機場大廳準備返韓被偷拍到正在看《我英》動畫。（翻攝自微博）

金栽禧在回韓國路上看日本動畫打發時間，只是個人的娛樂行為，中國網友卻將此舉上升到「辱華」，令人大開眼界。雖然有中國粉絲表示，金栽禧觀看的《我英》集數並未涉及辱華，更強調他是被偷拍，但「金栽禧 我的英雄學院」仍衝上熱搜榜。

日本動漫《我的英雄學院》曾經於2020年初爆發志賀丸太事件。（翻攝自X）

事情起源為2020年初《我英》志賀丸太事件，該作品在《週刊少年Jump》連載時，反派角色「志賀丸太」（しが まるた，Shiga Maruta）登場，這個名字引起中、韓兩國讀者不適，因為日軍在第二次世界大戰期間731部隊在中國哈爾濱建立滿州國，並於此進行人體實驗，所有人體實驗受害者均被稱為「丸太」（まるた，Maruta）相同，故讀者認為侮辱性極強。事件爆發後中國多個串流平台均下架《我英》動畫及漫畫，作者堀越耕平為此疏忽與出版社集英社立刻發表聯合聲明道歉，並表示取名為「丸太」只是因為該角色身材圓滾滾、胖胖的，並無冒犯之意。為表誠意《我英》把「志賀丸太」一角改名為「殼木球大」，又被指「殼」意喻為屍體，涉及暗指二戰末期美國空軍戰俘被活體解剖的「相川事件」（又稱九州大學活體解剖事件），再度引發不滿。

《我的英雄學院》中反派角色「志賀丸太」激怒中韓人民，改名「殼木球大」又激怒美國人。（翻攝自X）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法