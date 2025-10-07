自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

小粉紅集體崩潰！ 20歲韓團成員機場看《我英》遭炎上

20歲韓國NCT WISH成員金栽禧。（翻攝自X）20歲韓國NCT WISH成員金栽禧。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國NCT WISH 20歲成員金栽禧真的很倒楣，今（7）日中國各大帳號紛紛攻擊他在結束中國簽售活動返韓途中，被拍到在機場休息時觀看日本動漫《我的英雄學院》（以下簡稱《我英》），偷拍的人將照片在微博曝光後，讓許多小粉紅開始哀號「辱華」，集體大崩潰。

金栽禧結束中國表演工作行程後，在機場準備搭機返回韓國，偷拍他的人拍到他在機場大廳看《我英》動畫，此舉觸碰小粉紅逆鱗，紛紛跳出來指責金栽禧不尊重中國，甚至大罵他「對得起祖宗嗎」，令人一頭霧水。

金栽禧結束中國表演在機場大廳準備返韓被偷拍到正在看《我英》動畫。（翻攝自微博）金栽禧結束中國表演在機場大廳準備返韓被偷拍到正在看《我英》動畫。（翻攝自微博）

金栽禧在回韓國路上看日本動畫打發時間，只是個人的娛樂行為，中國網友卻將此舉上升到「辱華」，令人大開眼界。雖然有中國粉絲表示，金栽禧觀看的《我英》集數並未涉及辱華，更強調他是被偷拍，但「金栽禧 我的英雄學院」仍衝上熱搜榜。

日本動漫《我的英雄學院》曾經於2020年初爆發志賀丸太事件。（翻攝自X）日本動漫《我的英雄學院》曾經於2020年初爆發志賀丸太事件。（翻攝自X）

事情起源為2020年初《我英》志賀丸太事件，該作品在《週刊少年Jump》連載時，反派角色「志賀丸太」（しが まるた，Shiga Maruta）登場，這個名字引起中、韓兩國讀者不適，因為日軍在第二次世界大戰期間731部隊在中國哈爾濱建立滿州國，並於此進行人體實驗，所有人體實驗受害者均被稱為「丸太」（まるた，Maruta）相同，故讀者認為侮辱性極強。事件爆發後中國多個串流平台均下架《我英》動畫及漫畫，作者堀越耕平為此疏忽與出版社集英社立刻發表聯合聲明道歉，並表示取名為「丸太」只是因為該角色身材圓滾滾、胖胖的，並無冒犯之意。為表誠意《我英》把「志賀丸太」一角改名為「殼木球大」，又被指「殼」意喻為屍體，涉及暗指二戰末期美國空軍戰俘被活體解剖的「相川事件」（又稱九州大學活體解剖事件），再度引發不滿。

《我的英雄學院》中反派角色「志賀丸太」激怒中韓人民，改名「殼木球大」又激怒美國人。（翻攝自X）《我的英雄學院》中反派角色「志賀丸太」激怒中韓人民，改名「殼木球大」又激怒美國人。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中