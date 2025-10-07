方大同離世8個月遺產有重大聲明 嚴禁作品用於1事

音樂才子方大同今年2月21日傳出驟逝消息，震撼樂壇，也讓許多喜愛他的歌迷惋惜英才早逝。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕音樂才子方大同今年2月21日傳出驟逝消息，震撼樂壇，也讓許多喜愛他的歌迷惋惜英才早逝。今（7）所屬唱片公司「賦音樂」與方大同遺產管理方共同發布正式聲明，態度非常嚴謹，指出：針對時下快速發展的生成式人工智能（AI）技術，明確宣告「完全保留所有權利」，嚴格禁止在未經授權的狀況下，私自任意將方大同過去、現在、未來的作品用於AI訓練及相關開發。

聲明中強調，禁止範圍包括方大同的錄音製品、詞曲創作、視聽錄製品，更涵蓋其姓名、肖像、形象、文字、數據及元數據等。任何形式的複製、機器學習、網絡爬取、數據開發或用於訓練AI系統、大型語言模型等行為，均在嚴格禁止之列，旨在全面保護方大同的藝術遺產。

方大同一生熱愛音樂，就算對抗病魔期間也仍舊努力創作。（翻攝自臉書）

聲明中特別引用歐盟指令以及香港《版權條例》，明確表示在法律允許的最大範圍內保有所有權利。外界認為由於AI浪潮來襲，此作法意在保護創作者心血與智慧財產權所採取的關鍵防範措施。方大同遺產管理方與賦音樂強調，這項權利保留適用於現存及未來的作品，就算是已經公開的作品也包含在範圍內。

倘若第三方希望在AI相關用途使用方大同作品，必須事先透過電子郵件取得聯繫後，得到明確授權認可，且管理方也有權決定是否授權及相關條件。

針對方大同遺產發出聲明的原因是，他一生熱愛音樂，就算對抗病魔期間也仍舊努力創作，他曾經想過現在很多人都能接受聽AI唱歌，不過為尊重方大同的創作熱情，希望保有他最純粹的聲音。

