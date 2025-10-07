于美人中秋沒團圓 自嘲「戀愛少經驗」孤身躲飯店

于美人發起的「做好事小組」連續17年不間斷，今年推出限定公益餅乾，盼號召大眾一起做好事。（記者王文麟攝）



〔記者傅茗渝／台北報導〕于美人今（7日）出席「做好事小組」公益活動，談起中秋節，她透露整個連假幾乎都泡在飯店裡寫論文，「今天早上6點40分壓線交了一半的功課出去，另一半年底要交。」雖然節日期間沒有和家人團聚，但她卻樂在其中，笑說：「小孩沒回來也好，回來要花我的錢。有男女朋友都不要帶回來給我看，我記性不好，記了就忘不掉，以後叫錯名字怎麼辦，結婚再叫我去就好。」

于美人中秋節選擇獨自住飯店三天，笑稱「小孩別回來花我錢」，自在享受一人時光。（記者王文麟攝）

談到短影音經營，于美人形容自己是「任性型創作者」：「我做我喜歡的事情，有流量是副作用。」她開心分享中秋節期間粉絲數從108萬漲到109萬，難掩興奮直呼：「之前從來不覺得漲粉絲會這麼開心，這次有一種說不出的爽感！」



請繼續往下閱讀...

57歲于美人自爆中秋躲飯店寫論文，談感情笑說朋友也是伴、公益活動也是伴。（記者王文麟攝）

至於感情與家庭生活，她透露在香港工作的兒子確定是弱視，但情況沒有惡化；提到女兒感情狀況，她笑說：「我跟一般父母不太一樣。」談及自己的感情觀，于美人自嘲：「我隨時在準備談戀愛，但談戀愛比較沒經驗，處理失戀比較有經驗。」她也補充，自己已經到了非常自在的年齡，不會執著於陪伴與依賴，「不要害別人，堅持有人在旁邊陪太狹隘了，朋友也是伴、公益活動也是伴。」

