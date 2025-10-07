自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于美人中秋沒團圓 自嘲「戀愛少經驗」孤身躲飯店

于美人中秋沒團圓 自嘲「戀愛少經驗」孤身躲飯店于美人發起的「做好事小組」連續17年不間斷，今年推出限定公益餅乾，盼號召大眾一起做好事。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕于美人今（7日）出席「做好事小組」公益活動，談起中秋節，她透露整個連假幾乎都泡在飯店裡寫論文，「今天早上6點40分壓線交了一半的功課出去，另一半年底要交。」雖然節日期間沒有和家人團聚，但她卻樂在其中，笑說：「小孩沒回來也好，回來要花我的錢。有男女朋友都不要帶回來給我看，我記性不好，記了就忘不掉，以後叫錯名字怎麼辦，結婚再叫我去就好。」

于美人中秋節選擇獨自住飯店三天，笑稱「小孩別回來花我錢」，自在享受一人時光。（記者王文麟攝）于美人中秋節選擇獨自住飯店三天，笑稱「小孩別回來花我錢」，自在享受一人時光。（記者王文麟攝）

談到短影音經營，于美人形容自己是「任性型創作者」：「我做我喜歡的事情，有流量是副作用。」她開心分享中秋節期間粉絲數從108萬漲到109萬，難掩興奮直呼：「之前從來不覺得漲粉絲會這麼開心，這次有一種說不出的爽感！」

57歲于美人自爆中秋躲飯店寫論文，談感情笑說朋友也是伴、公益活動也是伴。（記者王文麟攝）57歲于美人自爆中秋躲飯店寫論文，談感情笑說朋友也是伴、公益活動也是伴。（記者王文麟攝）

至於感情與家庭生活，她透露在香港工作的兒子確定是弱視，但情況沒有惡化；提到女兒感情狀況，她笑說：「我跟一般父母不太一樣。」談及自己的感情觀，于美人自嘲：「我隨時在準備談戀愛，但談戀愛比較沒經驗，處理失戀比較有經驗。」她也補充，自己已經到了非常自在的年齡，不會執著於陪伴與依賴，「不要害別人，堅持有人在旁邊陪太狹隘了，朋友也是伴、公益活動也是伴。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中