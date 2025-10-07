自由電子報
娛樂 最新消息

鍾欣凌力挺花蓮救災爆料「她」是大戶 楊貴媚預告金鐘戰袍露肚臍

鍾欣凌。（記者胡舜翔攝）鍾欣凌。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕花蓮光復近日因堰塞湖溢流造成嚴重災情，眾多民眾受困與受傷，演藝圈也紛紛伸出援手。藝人杜詩梅號召各界一起當水槍超人，發起救災行動，親自投入現場協助搬運、支援。她的好友鍾欣凌今出席《老少女奇遇記2》金鐘入圍記者會時表示：「我真的只是按按手指捐款。」強調自己只是盡一份小心力，相挺好友杜詩梅，也透露楊貴媚是「大戶」，笑說對方慷慨解囊、直接轉帳幫忙，「我們都沒有經手善款，全都請大家直接轉給需要的單位。」

《老少女奇遇記2》金鐘入圍媒體茶敘，嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌。（記者胡舜翔攝）《老少女奇遇記2》金鐘入圍媒體茶敘，嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌。（記者胡舜翔攝）

該節目入圍今年金鐘獎「實境節目獎」、「實境節目主持人獎」、「節目創新獎」三項獎項，楊貴媚笑說：「希望我們三人都得獎！」並讚節目用心程度連評審團都難評，強調實境節目需要田調、暗訪與實際走訪，十分不容易。

楊貴媚被虧楊去年拿獎拿到手軟。（記者胡舜翔攝）楊貴媚被虧楊去年拿獎拿到手軟。（記者胡舜翔攝）

鍾欣凌則笑虧楊貴媚去年拿獎拿到手軟，楊貴媚急忙澄清：「是戲好，不是我好！」鍾欣凌也表示，她很希望節目能得獎，「導演真的超拚命，沒睡沒吃，壓力大到血壓飆高，我還罵他XXXX叫他去休息。」楊貴媚也笑說這次走紅毯要「露到肚臍」，不打算特別運動，只想開心參加。

除了談金鐘心情，鍾欣凌也透露近期氣喘復發、耳鳴聽不見長達兩週，靠藥物才穩定下來，走路還都歪歪的。即使如此，她仍不忘關心災情與朋友的善行，感性說：「看到大家互相幫忙，真的很感動，這才是台灣最美的樣子。」

