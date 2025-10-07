自由電子報
娛樂 最新消息

愛情長跑9年！紀培慧「臉貼保鮮膜」被求婚 親吐「拒收鑽戒」原因

紀培慧擁有台美混血外型，她曾以《他們在畢業的前一天爆炸》奪下金鐘女配角獎。（記者陳奕全攝）紀培慧擁有台美混血外型，她曾以《他們在畢業的前一天爆炸》奪下金鐘女配角獎。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕紀培慧擁有台美混血外型，她曾以《他們在畢業的前一天爆炸》奪下金鐘女配角獎，今（7日）出席新戲《看看你有多愛我》記者會，認了6月在名古屋答應交往9年的導演男友陳亨利的求婚，兩人目前正籌備婚禮，哪一年還不確定。

紀培慧甜笑回憶，被求婚那天早上，她還在半夢半醒間，男友突然拿出親手設計的婚戒，單膝下跪說：「要不要結婚？」但當下的她完全沒浪漫感，因為為了防塵蟎，用保鮮膜蓋臉睡覺，「我整張臉黏著保鮮膜」，笑稱是最狼狽的時刻。

更糗的是，紀培慧當下根本沒聽到關鍵句「妳願意嫁給我嗎？」，反而專心聽男友解釋戒指設計理念，最後才補一句「有啦，我有答應啦！」她透露，男友原本打算在登山古道或賞星時求婚，後來改成早晨時分出手，「他說想讓我每天起床都能想到那個幸福時刻。」

愛情長跑9年，紀培慧笑說男友雖不常灑糖，但偶爾浪漫起來讓人招架不住，「他有次突然對我說：『世界上沒有什麼是必須的，但妳對我來說是必須的。』」她甜笑直呼：「這種偶有佳作的浪漫，我滿吃這套的。」

兩人目前已開始準備婚禮，紀培慧希望能在春天的沖繩舉辦，但尚未決定是哪一年，「我們想慢慢準備，不趕時間。」

有趣的是，她先前在社群上PO出與女室友的親密合照，配文寫下：「有些愛是遇見一瞬，有些愛是重複選擇……」結果讓男友誤會吃醋，兩人甚至開了4小時的「愛情檢討會」。她笑說：「他覺得我從沒為他寫過這麼浪漫的文字，還被朋友誤會要出櫃！」

