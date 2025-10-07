總統賴清德回應館長斬首論 陳沂好奇：是什麼大人物嗎？

民眾黨主席黃國昌（右）現身力挺館長陳之漢（左）。（記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢前（5）日在直播中說出「把賴清德狗頭斬下來」涉法，今（7）總統賴清德接受採訪時表示：台灣這個時候需要的是愛心、需要的是團結，而不是發表仇恨言論甚至訴諸暴力。網紅陳沂則發文表示：紆尊降貴曲回應一個網紅，館長是什麼會動搖國本的大人物嗎？

網紅陳沂早就料定館長會出事。（翻攝自臉書）

陳沂認為館長講出「斬首賴清德」，先姑且不論是否有被斷章取義疑慮，「身為公眾人物，館長講出這種話確實不妥，被人拿來做文章也是咎由自取。」她更進一步說，「不知道館長是不是被奪舍（一個人行為突然大幅度改變）了？還是本來就是三性家奴（反覆無常、不忠不義）體質，立場變來變去。」

陳沂指出自己早就說過，「館長就是熱血漫畫男主角，空有肌肉滿腔熱血，所以總是被人牽著鼻子跑」。最後，陳沂也不忘溫馨喊話：希望他能好好保護自己，為國犧牲這種中二的幻想，只適合存在漫畫裡。

