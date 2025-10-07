館長「斬首賴清德」遭辦 網紅四叉貓偷臭：是常識

民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）在兩人法院外，拿起漢堡在數十台攝影機下開吃播。（記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前在直播中高喊「把總統賴清德狗頭斬下來」，並向中國嗆聲「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，言論引發軒然大波。刑事局已報請檢方偵辦，今（7）日陳之漢現身台北地方法院說明爭議直播內容。同為網紅的「四叉貓」劉宇（本名：劉宇席）忍不住搖頭偷臭館長：有兩句話在台灣不能說，而且是常識。

館長5日激昂憤慨說：「斬首打擊嘛！精確斬首嘛！把賴清德的狗頭斬下來，Ｘ他Ｘ的Ｘ咧！兄弟啊，我等你啊！真的，我日也思夜也思啊」，昨（6）日卻改打悲情牌，在直播中甚至交代如果自己真的有個「萬一」，請網友照顧他的妻小，更認定「確定要辦我了」。

請繼續往下閱讀...

網紅四叉貓偷臭館長沒常識。（翻攝自臉書）

對此，四叉貓忍不住在社群發文，雖沒有指名道姓但明顯偷臭館長，他說：「台灣不能講『飛ㄐ（飛機）上有詐蛋（炸彈）』、『ㄘＳ（刺殺）現任總統』，我以為是常識耶！」。網友也紛紛附和，不僅台灣，就算美國也不能講，會被當成恐怖份子帶走，並認為政府若無所作為，將令支持者心寒。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法