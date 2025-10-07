自由電子報
娛樂 最新消息

李維維被點名減肥「為了跟楊謹華對戲」 陽台對峙被挑釁：快被氣死

李維維被點名減肥。（記者陳奕全攝）李維維被點名減肥。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華、鍾承翰、李維維、紀培慧今（7日）出席影集《看看你有多愛我》，楊謹華劇中化身網紅單親媽媽，與飾演當紅人氣女星的李維維PK氣場，這讓李維維直喊：「超困難！」

楊謹華被誇一上戲就氣場十足。（記者陳奕全攝）楊謹華被誇一上戲就氣場十足。（記者陳奕全攝）

李維維表示，楊謹華本人相當親和，一上戲就氣場十足，讓她壓力山大，「偏偏我要演女明星，我覺得她比較像女明星，所以這真的是滿困難」，笑說有一場她被要求穿平底鞋，但她卻堅持要穿高跟鞋，只為了撐氣場。

李維維透露，開拍前劇組還「貼心提醒」她要再瘦一點，主要原因是「因為妳要跟謹華對戲」，且還說：「妳們站在一起，妳比她矮，看起來比她大隻，不太像女明星。」她苦笑表示：「那時減不了，忌不了口，我有努力，但那時快開拍了，比較難。」

鍾承翰（左）、李維維；鍾承翰爆料，楊謹華、李維維的「陽台對峙戲」超經典。（記者陳奕全攝）鍾承翰（左）、李維維；鍾承翰爆料，楊謹華、李維維的「陽台對峙戲」超經典。（記者陳奕全攝）

鍾承翰則爆料，楊謹華、李維維的「陽台對峙戲」超經典，現場氣氛緊繃，「她們都沒講話，但那個氣場，各自都拿一把刀在比」，李維維回憶，那場戲讓她差點崩潰，「謹華臨時加了一個超挑釁動作，當下快把我氣死，但又覺得她演太好，我還跟她說『妳一定會入圍』。」

紀培慧（左）、楊謹華；紀培慧特別演出網紅經紀人一角。（記者陳奕全攝）紀培慧（左）、楊謹華；紀培慧特別演出網紅經紀人一角。（記者陳奕全攝）

紀培慧特別演出網紅經紀人一角，性格八面玲瓏，行事動機讓人難以捉摸。她直言這跟現實中的自己差距甚大，「這個角色非常社會化，也很懂得操縱人性，總能在關鍵時刻告訴怡安（楊謹華角色名）該怎麼做。雖然我很早就開始工作，但生活圈相對單純很多，這次能夠挑戰這樣的角色，我覺得很過癮。」

紀培慧有不少要壓制楊謹華的橋段，但她也被對方的氣場嚇到，打趣喊：「我一開始超緊張，從來沒用這樣的狀態對戲，我臉上可能沒有什麼表情，但內心卻在尖叫。」她還偷偷觀察自己的經紀人取經，「我常會偷看我的經紀人會做什麼動作，而且我覺得當經紀人最棒的事，是不需要減肥」。

點圖放大body

