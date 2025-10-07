自由電子報
娛樂 最新消息

姑婆捨命救6歲小沂！于美人淚揭真相「是友人的外婆」

「做好事小組」今年邁入第17年，于美人攜手法籍主廚推出公益餅乾，收益全數捐贈「基督教芥菜種會」。（資料照，記者胡舜翔攝）「做好事小組」今年邁入第17年，于美人攜手法籍主廚推出公益餅乾，收益全數捐贈「基督教芥菜種會」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「做好事小組」由于美人發起，邁入第17年，今年除推出「吉可頌無國界17公益餅乾」義賣，並將收益捐給「基督教芥菜種會」。熱心公益的她也在強颱重創花蓮後火速啟動救援，集結善款捐出224台高壓清洗機，協助光復鄉民眾災後清理。

于美人攜手好友杜詩梅伸出援手，捐出224台高壓清洗機協助花蓮災後清理。（記者王文麟攝）于美人攜手好友杜詩梅伸出援手，捐出224台高壓清洗機協助花蓮災後清理。（記者王文麟攝）

于美人透露日前碰到藝人陳大天，見他手上都是貼布，才知道對方都在花蓮幫忙。此外，好友杜詩梅看到她的臉書貼文後也立刻響應，「我們就訂了一個棧板56台給她，總共捐了224台，粗估大概88萬。」于美人強調，錢不是問題，愛心才是無價。

于美人集結善款援助光復鄉，並為罹難外婆點燈祈福。（記者王文麟攝）于美人集結善款援助光復鄉，並為罹難外婆點燈祈福。（記者王文麟攝）

于美人還提到，曾有一位一起進香的花蓮年輕男孩，災後在臉書上焦急協尋外婆，當時她才知道佛祖街一帶的災情有多嚴重。遺憾的是，外婆最終被發現時已經在殯儀館登記。于美人表示，那名男孩是由外婆一手帶大的，情緒相當難受，而外婆生前也是熱心助人的長輩。她說，目前男孩仍留在家鄉協助災後清理，「我們會持續關心他，也幫外婆點燈祈福。」據悉，那位外婆就是光復鄉大同村平房獲救6歲女孩小沂的姑婆。

