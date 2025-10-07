ARKis上線搶票糗了 首場粉絲見面會舞台還「暴雷」

ARKis出道首辦粉絲見面會。（FU Entertainment提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕ARKis將在CLAPPER STUDIO舉辦「2025 ARKis No Kiss No Faith Fanmeeting in Taipei」粉絲見面會，和「KISS」們（粉絲稱呼）相約10月26日見，一舉締造「秒殺」好成績，讓團員們感動又驚喜，並搶先暴雷將準備不一樣的驚喜舞台，好好答謝歌迷的支持。

ARKis粉絲見面會門票秒殺。（FU Entertainment提供）

見面會門票10月3日晚間7點開賣，團員們上線挑戰搶票，Vin為了幫家人搶票，最終卻空手而歸，直呼：「真的搶不到，只能說KISS們真的太厲害啦！非常開心也希望大家當天能好好享受！」崇峻笑說：「真的很感謝大家的支持！看到門票秒殺的那一刻又驚又感動，提醒自己要帶來更好的表演回饋大家。」有不少粉絲苦喊沒搶到票，彫秦表示：「沒有買到的朋友，我們約定好下次要到更大的場地！」

ARKis與F.F.O在桃園鐵玫瑰音樂節合體。（FU Entertainment提供）

ARKis日前出席2025桃園鐵玫瑰音樂節，與男團F.F.O在「鐵玫瑰限定SHOW-青春未來式」合體演出，兩大新生代男團大秀Dance break，帥氣能量炸裂全場，直呼兩團是「最強組合」。ARKis、F.F.O也和桃園高中、中壢高中、南崁高中、復旦高中以及內壢高中5校熱舞社合作演出，帶來《七彩棒棒堂》等歌，訴說追夢路上無所畏懼，以熱血及努力戰勝一切。

同期出道的ARKis以及F.F.O，私下感情相當好，擔任舞蹈編排的是ARKis崇峻以及F.F.O勝銘，此次演出挑戰不小，崇峻指出一次要聚集兩團共15人，在有限的時間把作品完成，ARKis以及F.F.O也有各自的團體活動，「我們用凌晨的時間排練，這是比較辛苦的部分，和熱舞社合作、排35人的排舞也是第1次，謝謝ARKis跟F.F.O和學生們的信任。」

