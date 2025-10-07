自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

記得KTV霸榜神曲《好心分手》？50歲女星驚人現況曝光

盧巧音出道27年將首度來台開唱。（和協整合行銷提供）盧巧音出道27年將首度來台開唱。（和協整合行銷提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港雙棲歌后盧巧音51歲生日前夕曝喜訊，宣布11／23將登台北華山LEGACY舉辦台灣首場個唱「盧巧音 Candy Lo The Journey Continues LIVE in Taipei」，出道27年在台獻出「第一次」的她除了預告再現當年與王力宏合唱的K歌神曲《好心分手》外，更將帶BAND上陣重新演繹《垃圾》、《深藍》、《三角誌》等出道至今的經典金曲。

盧巧音計畫把整場演唱會變成音樂同樂會，「整場演出都是輕鬆、開心的氛圍，沒有刻意安排驚喜橋段，但會準備幾首國語歌送給台灣朋友，並把我最愛的樂團搭檔介紹給大家！」坦承喜歡的台灣歌手和樂隊真的太多了，沒辦法全部邀請，「但那一晚我會帶來一些小驚喜，請大家拭目以待！」

盧巧音、王力宏對唱《好心分手》長年霸榜。（和協整合行銷提供盧巧音、王力宏對唱《好心分手》長年霸榜。（和協整合行銷提供

出道27年終於有機會來台開唱，盧巧音開心表示：「剛出道那一年（1998）是我人生第一次到台灣，當時是來台灣宣傳專輯，對於台灣的音樂文化及人文非常喜歡，也因此打開了與這裡的音樂人合作的緣分。」其中與王力宏合唱《好心分手》成了台灣KTV長年點播對唱排行榜前十名，也讓她在台灣打開知名度，她表示：「很謝謝台灣歌迷對我的支持，這次來台當然會唱這首歌，藉著這個機會，邀請台灣歌迷跟我一起『對唱』！」

提及台灣最讓自己印象深刻的地方，愛吃美食的盧巧音透露，台灣的美食小吃是她念念不忘的回憶，最鍾意「甜不辣」。此外，另外一個在台灣「必做」的一件事竟然是「跑步」，她每到一個地方旅遊或工作，就會趁著閒暇空檔透過跑步來認識當地環境，盧巧音表示：「基本上每次去台北都會去跑步，喜歡在台北跑步的感覺！」屆時還會邀同樣愛跑步的老公來台灣一起跑。

盧巧音是跑步愛好者。（和協整合行銷提供）盧巧音是跑步愛好者。（和協整合行銷提供）

盧巧音的跑步習慣正是因為受到老公，也是樂手的蘇浩才所影響，至今「跑齡」近十年的她與老公「夫唱婦隨」跑遍世界各地，參加過日本、德國、澳洲等地的「全馬」馬拉松，堪稱是音樂圈最佳「跑步CP」，此外她還在去年生日發起「生日跑」運動，完成「50歲跑50公里」的壯舉，她笑說：「超療癒！當作是送給自己的生日禮物！」

因為跑步，讓盧巧音長年保持「凍齡」絕佳狀態，也成了年過半百她身材保持超FIT的祕訣，她透露：「其實關鍵就是『吃real food（原型食物）加持續跑步』！」她分享自己的日常飲食：「早上會吃水果、沙拉、自製杏仁奶或麵包，午餐晚餐也是自己煮，不喝冰的、熱飲不加糖。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中