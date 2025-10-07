記得KTV霸榜神曲《好心分手》？50歲女星驚人現況曝光

盧巧音出道27年將首度來台開唱。（和協整合行銷提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港雙棲歌后盧巧音51歲生日前夕曝喜訊，宣布11／23將登台北華山LEGACY舉辦台灣首場個唱「盧巧音 Candy Lo The Journey Continues LIVE in Taipei」，出道27年在台獻出「第一次」的她除了預告再現當年與王力宏合唱的K歌神曲《好心分手》外，更將帶BAND上陣重新演繹《垃圾》、《深藍》、《三角誌》等出道至今的經典金曲。

盧巧音計畫把整場演唱會變成音樂同樂會，「整場演出都是輕鬆、開心的氛圍，沒有刻意安排驚喜橋段，但會準備幾首國語歌送給台灣朋友，並把我最愛的樂團搭檔介紹給大家！」坦承喜歡的台灣歌手和樂隊真的太多了，沒辦法全部邀請，「但那一晚我會帶來一些小驚喜，請大家拭目以待！」

請繼續往下閱讀...

盧巧音、王力宏對唱《好心分手》長年霸榜。（和協整合行銷提供

出道27年終於有機會來台開唱，盧巧音開心表示：「剛出道那一年（1998）是我人生第一次到台灣，當時是來台灣宣傳專輯，對於台灣的音樂文化及人文非常喜歡，也因此打開了與這裡的音樂人合作的緣分。」其中與王力宏合唱《好心分手》成了台灣KTV長年點播對唱排行榜前十名，也讓她在台灣打開知名度，她表示：「很謝謝台灣歌迷對我的支持，這次來台當然會唱這首歌，藉著這個機會，邀請台灣歌迷跟我一起『對唱』！」

提及台灣最讓自己印象深刻的地方，愛吃美食的盧巧音透露，台灣的美食小吃是她念念不忘的回憶，最鍾意「甜不辣」。此外，另外一個在台灣「必做」的一件事竟然是「跑步」，她每到一個地方旅遊或工作，就會趁著閒暇空檔透過跑步來認識當地環境，盧巧音表示：「基本上每次去台北都會去跑步，喜歡在台北跑步的感覺！」屆時還會邀同樣愛跑步的老公來台灣一起跑。

盧巧音是跑步愛好者。（和協整合行銷提供）

盧巧音的跑步習慣正是因為受到老公，也是樂手的蘇浩才所影響，至今「跑齡」近十年的她與老公「夫唱婦隨」跑遍世界各地，參加過日本、德國、澳洲等地的「全馬」馬拉松，堪稱是音樂圈最佳「跑步CP」，此外她還在去年生日發起「生日跑」運動，完成「50歲跑50公里」的壯舉，她笑說：「超療癒！當作是送給自己的生日禮物！」

因為跑步，讓盧巧音長年保持「凍齡」絕佳狀態，也成了年過半百她身材保持超FIT的祕訣，她透露：「其實關鍵就是『吃real food（原型食物）加持續跑步』！」她分享自己的日常飲食：「早上會吃水果、沙拉、自製杏仁奶或麵包，午餐晚餐也是自己煮，不喝冰的、熱飲不加糖。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法