日籍正妹脫口「我們不像台女一樣兇」 楊皓如聽了一秒暴怒

〔記者侯家瑜／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》明（8日）晚9點播出「櫻花妹養成班，原來她們靠『這招』偷走男人的心」，來台灣生活13年的日籍YouTuber愛子直言日本女生廚藝比台灣女生好，怎料卻惹怒楊皓如，讓對方怒喊：「誰像妳們這麼閒？」

愛子表示：「我常看到台灣女生在網路上放廚藝照，我看了有點懷疑，想說這是在比誰煮得爛嗎？因為日本有網站讓大家分享每天煮什麼，每個媽媽都超厲害，所以我看台灣人放的照片，才會想說這個連國小生都會吧？」楊皓如聽完火大反擊：「我們都是追求15分鐘做好，我們要把時間拿去做更重要的事，誰像妳們這麼閒，每天在那邊雕花、刻小叮噹。」

愛子還提到台日女生最大的差異就是講話的語調：「我們不會像台灣女生那麼兇，生氣的時候也不會那麼大聲，但我覺得這不是台灣女生的錯，是日文跟中文的聲調不一樣，像我講中文時，日本朋友嚇到，覺得我很兇，以為我在生氣。」

同場的男來賓也都認同這點，更指出台灣女生很愛對另一半訓話，這讓楊皓如聽了立馬反駁說是男生的問題：「台灣男生要當兵，所以他們很習慣妳給他下命令，妳不給他下命令他聽不懂！」她也分享和老公的對話：「我跟老公好好講說『你什麼時候回來？妹妹要睡覺囉，幫她買個小被被，她想要蓋』，但我老公聽不懂，還問說『什麼時候』？妳就要再跟他吼說『馬上買被子回來！幾點了？你女兒要睡了』！」

