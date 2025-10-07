自由電子報
娛樂 電視

王彩樺爆「一件T恤穿到破」 檢場女兒寵爸送萬元香奈兒

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視明日（18）起八點檔推出《完全省錢戀愛手冊》，由檢場、王彩樺、郭書瑤、林子閎、陳語安等人主演。日前檢場與王彩樺受邀拍攝網路宣傳影片，兩人劇中飾演夫妻檔，即使戲已經殺青兩年，檢場仍印象深刻地笑說：「我們有同床」，還誇王彩樺跟名字一樣「非常有才華（諧音）」，稱她演戲時常常「神來一筆」。王彩樺也笑回：「跟檢哥演戲，可以學到很多東西，因為他在表演上是很生活跟自然的，第一次跟他演夫妻，完全可以自由發揮。」

《完全省錢戀愛手冊》檢場、王彩樺首度演夫妻火花四射。（中視提供）《完全省錢戀愛手冊》檢場、王彩樺首度演夫妻火花四射。（中視提供）

《完全省錢戀愛手冊》劇情融入日常省錢撇步，檢場表示，自己因為年輕時生活曾經歷拮据階段，所以對金錢特別謹慎，「連買衣服都不會買太貴。」他透露，這次拍攝時腳上穿的鞋子是女兒香奈兒（王敏淳）送的禮物，「一雙就要上萬塊。我們買東西會看價錢，不像女兒好看就買，我都會對女兒說不要再買了，我的衣服鞋子都已經夠穿了。」

王彩樺則坦言自己「當花則花、當省則省」，並回憶早年曾「一件T恤穿到破還在穿」，如今57歲，她更懂得在照顧家庭之餘，也要適時犒賞自己，「但錢都是花在刀口上。」檢場也補充，王彩樺在片場非常大方，「天熱就請大家喝飲料，天冷就送一大鍋薑母鴨到片場」，稱她戲裡戲外都很會照顧人。

《完全省錢戀愛手冊》王彩樺（左起）、郭書瑤、檢場一家都是省錢達人。（中視提供）《完全省錢戀愛手冊》王彩樺（左起）、郭書瑤、檢場一家都是省錢達人。（中視提供）

劇中兩人飾演郭書瑤的父母，檢場回憶曾在片場對瑤瑤說過：「如果沒有男友，在現場看到喜歡的，就不要放過，我是持正面的看法鼓勵她。」現實生活中，他對女兒的教育也相當開放，「之前18歲前，限制女兒只能跟學校生活圈的朋友往來，還不能跟社會人士交往，避免接觸複雜的生活圈，但18歲後就讓女兒自己做決定。」

《完全省錢戀愛手冊》檢場、王彩樺拍戲時常神來一筆。（中視提供）《完全省錢戀愛手冊》檢場、王彩樺拍戲時常神來一筆。（中視提供）

相較之下，王彩樺的育女態度較嚴格，「原本要求女兒20歲後才能交男朋友，但老公覺得這都什麼時代了，認為只要教女兒如何保護自己，注意安全，什麼東西不能碰，什麼人可以交等原則，我就被說服了，一切順其自然。」她也叮嚀兩個女兒，若有交男朋友一定要帶回家給爸媽看過。聽到這點，一旁的檢場也頻頻點頭，兩人對女兒的呵護與關愛可見一斑。

由檢場、王彩樺、郭書瑤、林子閎、陳語安主演的愛情輕喜劇《完全省錢戀愛手冊》，明（8）日起每週一至週五晚間8點於中視頻道播出。

