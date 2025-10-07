自由電子報
娛樂 最新消息

（連線訪問）鄭中基離婚被問心情急閃避答 坦言曾做過後悔的事

鄭中基（左）和周秀娜為了《阿龍》接受台灣媒體訪問。（華映提供）鄭中基（左）和周秀娜為了《阿龍》接受台灣媒體訪問。（華映提供）

〔記者許世穎／台北—香港連線報導〕港星鄭中基和主播妻子余思敏6月宣布結束14年婚姻關係，他8月為自導自演新片《阿龍》和周秀娜跨海接受台灣媒體訪問，對於電影提問幾乎無所不答，但被問到心情是否有受影響時，他身旁工作人員立刻擋駕，他也對於相關問題避而不答。

鄭中基（左）為了《阿龍》增肌練壯。（華映提供）鄭中基（左）為了《阿龍》增肌練壯。（華映提供）

片中鄭中基因失去女兒展開激烈復仇，他也將身材「弱雞變猛虎」，為戲增重13公斤化身「筋肉人」復仇老爸，他透露電影分兩階段拍攝，還花了8個多月改變體態，「背部肌肉最難訓練。」

至於增加肌肉跟瘦身那個困難？鄭中基說是增肌，「因為我的食量其實沒有很大，然後要吃很多東西，先要體重提高很多，到後面才瘦下來，所以在吃東西這方面對我來說是比較難。」

鄭中基坦言做過後悔的事，但認為心態轉變很重要。（華映提供）鄭中基坦言做過後悔的事，但認為心態轉變很重要。（華映提供）

由於鄭中基在片中因為失去女兒後悔不已，因此走上復仇之路，被問起人生中是否有做過後悔的事，他坦言「一定有」，但認為後悔沒有什麼用，「心態上的轉變比較重要。」

鄭中基（右）和周秀娜為了《阿龍》接受台灣媒體訪問。（華映提供）鄭中基（右）和周秀娜為了《阿龍》接受台灣媒體訪問。（華映提供）

該片靈感來自報紙上的真實新聞，鄭中基也表示想藉此提醒所有父母：「即使在熟悉的環境，也不能掉以輕心。」他在片中放下自尊對孩子表達歉意，坦言現實生活中只要是自己犯錯，也一定會主動向小孩道歉，「不會裝傻」。《阿龍》將於10月17日在台上映。

