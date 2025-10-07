Janet「登記結婚真相」竟是為了凍卵 哈林：妳把家務都公告了

哈林庾澄慶（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀劉傑中、林義傑、雪兒（左起1、2、3）與Janet、蔡逸帆、屠潔（右起3、2、1）等人上節目。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持的《哈！真相大白了》邀來名主持人「Janet」謝怡芬、蔡逸帆、屠潔、劉傑中與超馬好手林義傑、作家雪兒等同上節目，這幾位常在國外旅行的名人被哈林戲稱為「過動兒類型」。而猶豫不決的Janet更不斷地在答題板塗改答案，還「自爆」台灣登記結婚是為了要凍卵等私密事，讓哈林笑稱：「妳把家務全都公告了！」

節目當中出一道題目「西元2千年之前，在國外舉辦儀式婚禮，回國後不用登記，也同樣算是有效婚姻？」哈林問Janet「你有回來登記？」Janet娓娓道來自己有在台灣登記，也說：「是為了要凍卵跟做試管嬰兒，因為這樣子在台灣好像是要登記、要有婚姻關係。」Janet掏心掏肺地自吐讓哈林聽了直說：「這集錄完，Janet的身家、她的祕密我們都知道了！」

請繼續往下閱讀...

哈林庾澄慶（左）主持公視《哈！真相大白了》與節目來賓Janet合影。（公視提供）

Janet先前在絕美的南極大陸與George結婚，但這題猶豫再三的她仍選了「╳」，沒想到答案一公布竟然是「○」！節目專家、律師邱靖貽解釋，台灣在2008年之前採取的是有公開儀式就有效的「儀式婚」，但之後修法改為「登記婚」。

哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》與節目來賓Janet合影。（公視提供）

邱靖貽也提到，因為2008年之前儀式婚的婚姻，在夫妻面臨要離婚時，會有「結婚沒登記，但離婚一定要先辦結婚登記，才可以再辦離婚登記」的詭異現象，讓屠潔、雪兒等幾位年輕的來賓都張大眼，哈林聽了也笑說「這不會氣到極點了嗎？」還表示：「我已經很不喜歡對方了，我還要再跟他結一次婚、才能離婚。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法