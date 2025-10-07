自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

別再消費我爸！羅賓威廉斯女兒怒斥AI重現已故父親影像

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國一代喜劇巨星羅賓．威廉斯（Robin Williams）的女兒澤爾達（Zelda Williams）近日罕見在社群平台上動怒，要求大家別再轉傳以人工智慧（AI）生成的父親影片給她，直言她並不想看，也不能理解，也相信這絕對不是已逝的父親想看到的情況。

英國《衛報》7日報導，澤爾達7日在影像分享平台Instagram限時動態中寫道：「拜託，別再發給我爸爸的AI影片。別以為我想看，或我會理解，我既不想，也不會理解。如果你只是想戲弄我，我見過更糟糕的，我會克制自己，然後繼續生活。但是，如果你還有點良心，就別再這樣對他、對我甚至對所有人，徹底停止吧！這很愚蠢，浪費時間和精力，相信我，這絕對不是他想要的」。

喜劇天王羅賓威廉斯。（路透）喜劇天王羅賓威廉斯。（路透）

怒氣難平的澤爾達繼續寫道：「眼睜睜看著真人留下的遺產被濃縮成『這看起來和聽起來有點像』，真是夠了，這只是為了讓其他人炮製出糟糕的TikTok垃圾影片，真是讓人抓狂。」她又說：「你們不是在創造藝術，而是在用人類的生命、藝術和音樂的歷史，製作令人作嘔、過度加工的熱狗，然後把它們塞進別人的喉嚨，指望他們會按讚。噁心至極。」

澤爾達拜託大家：「看在上帝的份上，別再叫它『未來』了，AI只是在糟糕地回收和反芻過去，然後再進行商業消費。」

這並非演員兼電影製作人的澤爾達首次公開批評AI重現她父親的形象。她曾執導2024年的恐怖喜劇《怪奇麗莎》（Lisa Frankenstein）。2023年，她在Instagram上發布一篇文章，支持美國演員工會的反AI運動，「多年來，我目睹多少人想要訓練這些模型，來創造或重現那些像我父親一樣無法取得他們同意的演員」。

澤爾達說：「我曾聽說AI曾用父親的『聲音』說出人們想要的任何話，我個人對此感到不安，且其影響遠遠超出我的感受。這些重現，往好的層面看，也不過是對偉大人物的拙劣模仿；往壞的層面看，則是一個可怕的科學怪人式怪物，它是由這個行業所有最糟糕的部分拼湊而成，與它應有的形象背道而馳。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中