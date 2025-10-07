別再消費我爸！羅賓威廉斯女兒怒斥AI重現已故父親影像

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國一代喜劇巨星羅賓．威廉斯（Robin Williams）的女兒澤爾達（Zelda Williams）近日罕見在社群平台上動怒，要求大家別再轉傳以人工智慧（AI）生成的父親影片給她，直言她並不想看，也不能理解，也相信這絕對不是已逝的父親想看到的情況。

英國《衛報》7日報導，澤爾達7日在影像分享平台Instagram限時動態中寫道：「拜託，別再發給我爸爸的AI影片。別以為我想看，或我會理解，我既不想，也不會理解。如果你只是想戲弄我，我見過更糟糕的，我會克制自己，然後繼續生活。但是，如果你還有點良心，就別再這樣對他、對我甚至對所有人，徹底停止吧！這很愚蠢，浪費時間和精力，相信我，這絕對不是他想要的」。

喜劇天王羅賓威廉斯。（路透）

怒氣難平的澤爾達繼續寫道：「眼睜睜看著真人留下的遺產被濃縮成『這看起來和聽起來有點像』，真是夠了，這只是為了讓其他人炮製出糟糕的TikTok垃圾影片，真是讓人抓狂。」她又說：「你們不是在創造藝術，而是在用人類的生命、藝術和音樂的歷史，製作令人作嘔、過度加工的熱狗，然後把它們塞進別人的喉嚨，指望他們會按讚。噁心至極。」

澤爾達拜託大家：「看在上帝的份上，別再叫它『未來』了，AI只是在糟糕地回收和反芻過去，然後再進行商業消費。」

這並非演員兼電影製作人的澤爾達首次公開批評AI重現她父親的形象。她曾執導2024年的恐怖喜劇《怪奇麗莎》（Lisa Frankenstein）。2023年，她在Instagram上發布一篇文章，支持美國演員工會的反AI運動，「多年來，我目睹多少人想要訓練這些模型，來創造或重現那些像我父親一樣無法取得他們同意的演員」。

澤爾達說：「我曾聽說AI曾用父親的『聲音』說出人們想要的任何話，我個人對此感到不安，且其影響遠遠超出我的感受。這些重現，往好的層面看，也不過是對偉大人物的拙劣模仿；往壞的層面看，則是一個可怕的科學怪人式怪物，它是由這個行業所有最糟糕的部分拼湊而成，與它應有的形象背道而馳。」

