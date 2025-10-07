余祥銓羨慕朋友娶櫻花妹 苦嘆老婆廚藝差「我在家比狗還不如」

余祥銓苦嘆自己在家連狗都不如。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝OK啦》明（8日）晚9點播出「櫻花妹養成班，原來她們靠『這招』偷走男人的心」，藝人余祥銓曾和日本女生交往過：「櫻花妹『那件事』很厲害，以前在加拿大讀書，17歲的時候來了一個20歲的交換學生，我們在一起半年，她的『服務』非常強，人又很好，還會煮早餐給我吃。」

他也提到有朋友娶了日本女生，婚後生活非常幸福：「男生需要的很少，就是情緒價值而已，日本女生很溫柔、對老公很好，還很會煮飯，哪像我老婆（柔柔）連顆蛋都不會煮，每天回家都是那個臉，我在家比狗還不如。」

請繼續往下閱讀...

楊皓如則認為日本女生受歡迎的原因還有一點：「我覺得她們反差很大，白天很溫柔、對男生百依百順，夜晚的時候整個大翻轉，讓男生欲罷不能，像我朋友交了一個英國男友，他就一直嫌棄台灣女生，因為他的前任就是日本女生，一直比較。」

余祥銓羨慕朋友娶櫻花妹。（中天提供）

節目中，櫻花妹代表愛子則很訝異有很多台灣女生不會煮飯：「聽到我的台灣朋友說她家沒廚房，每天吃外食我很驚訝，這在日本很少看到，而且她是30幾歲的女生，我就說『那妳要怎麼嫁出去啊』？」話還沒說完就被余祥銓打斷：「我老婆就是這樣啊！但她還是嫁給我了，她連泡麵都不會煮，她能把泡麵煮得跟稀飯一樣，然後她煮東西給我爸媽（余天、李亞萍）吃，我爸媽說『很好吃，但以後不要煮了』。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法