《進擊的巨人》聲優梶裕貴驚爆出軌？ 經紀公司駁斥：非事實

近日社群媒體出現有關梶裕貴的不實傳言，梶裕貴所屬經紀公司表示如未改善將採取法律行動。（圖擷取自@KAJI__OFFICIAL、@official_vims社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名聲優梶裕貴為曾為多部日本動畫、遊戲角色配音，代表角色有《進擊的巨人》艾連·葉卡、《排球少年！！》孤爪研磨、《我的英雄學院》轟焦凍等，於2019年與同為聲優的竹達彩奈結婚，育有1子。近日卻在社群媒體上爆出他疑似出軌的傳言；對此，梶裕貴所屬經紀公司表示這些皆為「空穴來風」，如持續傳播假消息將採取法律行動。

經紀公司聲明指出，最近網路上及部分社交媒體上流傳關於梶裕貴的虛假及誤導性訊息，過去經紀公司也曾對類似事件發出警告，但是假消息卻仍不斷傳播。雖然梶裕貴本人不願談論這類話題，但經紀公司非常在意這件事及對其家人的負面影響。

請繼續往下閱讀...

經紀公司強調，梶裕貴從來沒有做出任何外遇、不貞或違反公序良俗的行為。另外，對於他個人興趣或嗜好的惡意揶揄內容同樣屬於虛構，毫無事實根據。

經紀公司表示，他們已委託律師調查，且發現多篇有違法疑慮的貼文，並要求發布者刪除貼文，如情況沒有改善，將會採取進一步的法律行動，請社會大眾不要被錯誤消息誤導。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法