自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《進擊的巨人》聲優梶裕貴驚爆出軌？ 經紀公司駁斥：非事實

近日社群媒體出現有關梶裕貴的不實傳言，梶裕貴所屬經紀公司表示如未改善將採取法律行動。（圖擷取自@KAJI__OFFICIAL、@official_vims社群平台「X」，本報合成）近日社群媒體出現有關梶裕貴的不實傳言，梶裕貴所屬經紀公司表示如未改善將採取法律行動。（圖擷取自@KAJI__OFFICIAL、@official_vims社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名聲優梶裕貴為曾為多部日本動畫、遊戲角色配音，代表角色有《進擊的巨人》艾連·葉卡、《排球少年！！》孤爪研磨、《我的英雄學院》轟焦凍等，於2019年與同為聲優的竹達彩奈結婚，育有1子。近日卻在社群媒體上爆出他疑似出軌的傳言；對此，梶裕貴所屬經紀公司表示這些皆為「空穴來風」，如持續傳播假消息將採取法律行動。

經紀公司聲明指出，最近網路上及部分社交媒體上流傳關於梶裕貴的虛假及誤導性訊息，過去經紀公司也曾對類似事件發出警告，但是假消息卻仍不斷傳播。雖然梶裕貴本人不願談論這類話題，但經紀公司非常在意這件事及對其家人的負面影響。

經紀公司強調，梶裕貴從來沒有做出任何外遇、不貞或違反公序良俗的行為。另外，對於他個人興趣或嗜好的惡意揶揄內容同樣屬於虛構，毫無事實根據。

經紀公司表示，他們已委託律師調查，且發現多篇有違法疑慮的貼文，並要求發布者刪除貼文，如情況沒有改善，將會採取進一步的法律行動，請社會大眾不要被錯誤消息誤導。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中