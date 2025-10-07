59歲關淑怡遭爆病危！獨子病房外啜泣 生父是不丹活佛

〔記者陽昕翰／綜合報導〕曾以《難得有情人》走紅的59歲香港天后關淑怡，今天遭港媒爆出病危送進加護病房。關淑怡定居美國的兒子關浚賢緊急返港，被拍到在病房外難過啜泣，她在2000年未婚生子轟動演藝圈，近年才在社群公開孩子的父親是不丹的活佛。

香港女星關淑怡遭爆病危。（翻攝微博）

關淑怡1988年參加歌唱比賽奪冠出道，隔年就以《難得有情人》竄紅歌壇。她在2000年為愛淡出演藝圈秘密生子，孩子的爸曾被爆出是曾志偉，關淑怡卻在2014年才在IG自爆精主其實是不丹的仁波切。

請繼續往下閱讀...

只是關淑怡近年屢傳負面消息，包括墜海意外、飯店襲擊工作人員，令人擔憂她的精神狀況。2012年她在社群留下告別文，被懷疑有輕生念頭。2016年又在愉景灣住家附近的海灘墜海，所幸獲救無大礙。當時有傳因情變借酒尋死，但她否認，強調只是散步意外跌入海中。

隔年關淑怡在愉景灣酒店與工作人員發生爭執，因涉刑事恐嚇被起訴，她當庭認了普通襲擊罪，被罰港幣2000元並留下案底。此外，她還曾因為一雙拖鞋，不滿中國男星胡兵在社群取消關注，怒發貼文開罵，甚至宣布退出微博，多年來負面消息屢成外界關注焦點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法