自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

59歲關淑怡遭爆病危！獨子病房外啜泣 生父是不丹活佛

〔記者陽昕翰／綜合報導〕曾以《難得有情人》走紅的59歲香港天后關淑怡，今天遭港媒爆出病危送進加護病房。關淑怡定居美國的兒子關浚賢緊急返港，被拍到在病房外難過啜泣，她在2000年未婚生子轟動演藝圈，近年才在社群公開孩子的父親是不丹的活佛。

香港女星關淑怡遭爆病危。（翻攝微博）香港女星關淑怡遭爆病危。（翻攝微博）

關淑怡1988年參加歌唱比賽奪冠出道，隔年就以《難得有情人》竄紅歌壇。她在2000年為愛淡出演藝圈秘密生子，孩子的爸曾被爆出是曾志偉，關淑怡卻在2014年才在IG自爆精主其實是不丹的仁波切。

只是關淑怡近年屢傳負面消息，包括墜海意外、飯店襲擊工作人員，令人擔憂她的精神狀況。2012年她在社群留下告別文，被懷疑有輕生念頭。2016年又在愉景灣住家附近的海灘墜海，所幸獲救無大礙。當時有傳因情變借酒尋死，但她否認，強調只是散步意外跌入海中。

隔年關淑怡在愉景灣酒店與工作人員發生爭執，因涉刑事恐嚇被起訴，她當庭認了普通襲擊罪，被罰港幣2000元並留下案底。此外，她還曾因為一雙拖鞋，不滿中國男星胡兵在社群取消關注，怒發貼文開罵，甚至宣布退出微博，多年來負面消息屢成外界關注焦點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中