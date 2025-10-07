兩屆香港金像獎影后 75歲斯琴高娃坐輪椅代步

75歲斯琴高娃日前被目擊現身機場以輪椅代步，由機場工作人員推她行走。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕75歲中國女星斯琴高娃曾以電影《似水流年》及《姨媽的後現代生活》2度登上香港電影金像獎最佳女主角，她第3任丈夫、華裔音樂指揮家陳亮聲3年前過世，傳她從瑞士回到中國生活，近來頻傳健康亮紅燈。

港媒報導，日前有網友目擊斯琴高娃現身機場，當時她身邊沒有朋友或親人陪同，而是以輪椅代步，由機場工作人員推她行走；目擊者說，斯琴高娃面無表情不時低頭，但不知是否身體不適，或是心情不佳所致，而她臉色也不太好且精神渙散，健康狀況令人擔憂。

她曾以電影《似水流年》及《姨媽的後現代生活》2度登上香港電影金像獎最佳女主角。（翻攝自斯琴高娃微博）

斯琴高娃1985年以導演嚴浩執導《似水流年》，成為香港電影金像獎首位奪得影后的中國女星，1989年與張曼玉、張艾嘉合演關錦鵬執導《人在紐約》，奠定她在香港人心中的崇高地位，還被周潤發公開封為偶像的國寶級演員。

