自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

兩屆香港金像獎影后 75歲斯琴高娃坐輪椅代步

75歲斯琴高娃日前被目擊現身機場以輪椅代步，由機場工作人員推她行走。（香港星島日報）75歲斯琴高娃日前被目擊現身機場以輪椅代步，由機場工作人員推她行走。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕75歲中國女星斯琴高娃曾以電影《似水流年》及《姨媽的後現代生活》2度登上香港電影金像獎最佳女主角，她第3任丈夫、華裔音樂指揮家陳亮聲3年前過世，傳她從瑞士回到中國生活，近來頻傳健康亮紅燈。

港媒報導，日前有網友目擊斯琴高娃現身機場，當時她身邊沒有朋友或親人陪同，而是以輪椅代步，由機場工作人員推她行走；目擊者說，斯琴高娃面無表情不時低頭，但不知是否身體不適，或是心情不佳所致，而她臉色也不太好且精神渙散，健康狀況令人擔憂。

她曾以電影《似水流年》及《姨媽的後現代生活》2度登上香港電影金像獎最佳女主角。（翻攝自斯琴高娃微博）她曾以電影《似水流年》及《姨媽的後現代生活》2度登上香港電影金像獎最佳女主角。（翻攝自斯琴高娃微博）

斯琴高娃1985年以導演嚴浩執導《似水流年》，成為香港電影金像獎首位奪得影后的中國女星，1989年與張曼玉、張艾嘉合演關錦鵬執導《人在紐約》，奠定她在香港人心中的崇高地位，還被周潤發公開封為偶像的國寶級演員。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中