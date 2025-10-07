自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

北台不夠看！MAMAMOO輝人加開高雄場12月見

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國知名女團MAMAMOO成員輝人日前宣布全新巡演首站訂在台北，今（7）再度宣布好消息，確定12月13日前進高雄流行音樂中心開唱，造福南台灣歌迷。

輝人高雄場火速加開，12月登場。（希林國際提供）輝人高雄場火速加開，12月登場。（希林國際提供）

輝人甫於9月中在首爾圓滿完成《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE]》首次演出，不僅準備包含多樣互動環節的脫口秀、粉絲熱烈敲碗的舞蹈組曲，更展現了以《gogobebe》、《Egotistic》、《HIP》等MAMAMOO經典曲目。

輝人高雄場演唱會主視覺。（希林國際提供）輝人高雄場演唱會主視覺。（希林國際提供）

隨著巡迴正式開跑，海外首站台北場與追加高雄場的消息讓臺灣MOO MOO（官方粉絲名）更加期待全新開始的輝人在不同城市綻放的舞台魅力。

輝人演唱會門票將於10月12日上午11點在ibon售票網站開賣，採實名制購票，演唱會票價為TWD5,800/TWD 4,800/TWD 3,800/TWD 3,200，所有購票者皆可獲得一張高雄場限定小卡，相關活動資訊請至希林國際粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中