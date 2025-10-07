北台不夠看！MAMAMOO輝人加開高雄場12月見

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國知名女團MAMAMOO成員輝人日前宣布全新巡演首站訂在台北，今（7）再度宣布好消息，確定12月13日前進高雄流行音樂中心開唱，造福南台灣歌迷。

輝人高雄場火速加開，12月登場。（希林國際提供）

輝人甫於9月中在首爾圓滿完成《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE]》首次演出，不僅準備包含多樣互動環節的脫口秀、粉絲熱烈敲碗的舞蹈組曲，更展現了以《gogobebe》、《Egotistic》、《HIP》等MAMAMOO經典曲目。

輝人高雄場演唱會主視覺。（希林國際提供）

隨著巡迴正式開跑，海外首站台北場與追加高雄場的消息讓臺灣MOO MOO（官方粉絲名）更加期待全新開始的輝人在不同城市綻放的舞台魅力。

輝人演唱會門票將於10月12日上午11點在ibon售票網站開賣，採實名制購票，演唱會票價為TWD5,800/TWD 4,800/TWD 3,800/TWD 3,200，所有購票者皆可獲得一張高雄場限定小卡，相關活動資訊請至希林國際粉絲專頁。

