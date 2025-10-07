自由電子報
娛樂 最新消息

唱紅《難得有情人》 香港歌手關淑怡驚傳病危

關淑怡1989年以歌曲《難得有情人》走紅歌壇。（香港星島日報）關淑怡1989年以歌曲《難得有情人》走紅歌壇。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港歌壇天后關淑怡2020年4月拋出震撼彈，表示經過深思熟慮決定退出演藝圈，稱與唱片公司完成合約，多年來對音樂事業認真卻非常失望，「我看見了最醜陋的一面，從未獲得尊重。」

這幾年，59歲的關淑怡多次被指精神異常，有報導指她忽然產子、襲擊酒店職員，以及離奇墜海等，最新一期香港《東周刊》獨家爆出她驚傳病危緊急被送到加護病房搶救，並直擊疑似關淑怡兒子關浚賢在醫院抱膝痛哭。

報導指出，疑似關浚賢及關父日前一同現身醫院，2人在病房門外神情哀傷，關浚賢更在醫院抱膝痛哭，連日來親友們輪流前來探望，即使過了探病時間都沒離開醫院，但並未查出關淑怡病況，至截稿為止，也尚未傳出更新消息。

1989年以歌曲《難得有情人》走紅的關淑怡，憑藉獨特唱腔，被捧為90年代天后，當事業正走向高峰之際，關淑怡不時傳出行為怪異，令事業停滯不前；2001年，關淑怡突因懷孕而在歌壇消失跑去加拿大生下兒子關浚賢，2005年才承認未婚生子。

