搶特典看這邊！《鏈鋸人》全台12天破億海報宣布加印

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》蟬聯全台雙週票房冠軍，索尼影業一口氣公布5週特典。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由藤本樹創作的黑暗奇幻少年漫畫《鏈鋸人》以《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》首度登上大銀幕，僅僅12天全台票房就已經衝破1億大關，繼稱霸教師節連假後，再拿下中秋連假冠軍，暫居今年動漫電影賣座第4名，並繼續前進雙十與光復節連假，叩關台灣2025十大賣座電影！

為了答謝廣大「鏈鋸人」影迷進戲院多刷看劇場版，索尼影業也在歡慶票房破億的同時，特別趕工加印粉絲敲碗多時的特殊工藝海報，並一次公布未來五周購票贈特典內容以及數量，讓之前向隅的鐵粉有機會收藏。活動期間憑不分版本電影票至觀影影城，即可兌換。

請繼續往下閱讀...

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》未來五周購票贈特典情報：

10/8-10/14 「蕾潔之花 - 電影原稿紀念繪卡」 （全台限量1.5萬張）

10/15-10/21「焰夜集結款」原文A3特殊工藝國際版海報 （全台限量3萬張）

10/22-10/28「綻放誘惑款」原文A3特殊工藝日本版海報 （全台加印5萬張）

10/29-11/4 「夜光狂鋸款」原文A3特殊工藝日本版海報 （全台加印5萬張）

11/5-11/11 「血紅決戰款」原文A3特殊工藝日本版海報 （全台加印5萬張）

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》全台雙周冠軍票房破億熱映中。

