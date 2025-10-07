自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

搶特典看這邊！《鏈鋸人》全台12天破億海報宣布加印

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》蟬聯全台雙週票房冠軍，索尼影業一口氣公布5週特典。（索尼影業提供）《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》蟬聯全台雙週票房冠軍，索尼影業一口氣公布5週特典。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由藤本樹創作的黑暗奇幻少年漫畫《鏈鋸人》以《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》首度登上大銀幕，僅僅12天全台票房就已經衝破1億大關，繼稱霸教師節連假後，再拿下中秋連假冠軍，暫居今年動漫電影賣座第4名，並繼續前進雙十與光復節連假，叩關台灣2025十大賣座電影！

為了答謝廣大「鏈鋸人」影迷進戲院多刷看劇場版，索尼影業也在歡慶票房破億的同時，特別趕工加印粉絲敲碗多時的特殊工藝海報，並一次公布未來五周購票贈特典內容以及數量，讓之前向隅的鐵粉有機會收藏。活動期間憑不分版本電影票至觀影影城，即可兌換。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》未來五周購票贈特典情報：

10/8-10/14 「蕾潔之花 - 電影原稿紀念繪卡」 （全台限量1.5萬張）

10/15-10/21「焰夜集結款」原文A3特殊工藝國際版海報 （全台限量3萬張）

10/22-10/28「綻放誘惑款」原文A3特殊工藝日本版海報 （全台加印5萬張）

10/29-11/4 「夜光狂鋸款」原文A3特殊工藝日本版海報 （全台加印5萬張）

11/5-11/11 「血紅決戰款」原文A3特殊工藝日本版海報 （全台加印5萬張）

 《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》全台雙周冠軍票房破億熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中