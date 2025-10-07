49歲星卉憂鬱症復發！暴瘦急停工 劇組緊急換角接班人曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕星卉在三立八點檔《百味人生》中以真摯的演出深受觀眾喜愛與肯定。她的角色充滿生命力與情感張力，陪伴觀眾度過許多動人的戲劇時刻。不過，近日星卉健康亮紅燈，自律神經與免疫系統失調，導致憂鬱症復發並引起體重驟降。經醫師診斷建議後，她向劇組表示必須暫時停下工作，好好調養身心。

星卉憂鬱症復發急停工。（三立提供）

三立表示，電視台始終將演員的健康放在第一順位，完全尊重並支持星卉的決定。劇組也希望她能專注治療與休養，待狀態恢復後，再以更好的姿態重返螢光幕前。製作單位同時祈願她早日康復、盡快回歸團隊。

星卉稍早透過三立社群向大家報平安，留言表示：「謝謝大家的關心，近日已開始聽從醫囑治療，但因為藥物關係，吃了會頭暈、頭痛、想睡覺。不過我會努力調養，期待早日康復，再回到大家身邊！」她也向外界表達由衷感謝，並承諾會好好照顧自己，不讓支持她的粉絲擔心。據悉，星卉的角色將由陳妍安接演。

