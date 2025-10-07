自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

49歲星卉憂鬱症復發！暴瘦急停工 劇組緊急換角接班人曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕星卉在三立八點檔《百味人生》中以真摯的演出深受觀眾喜愛與肯定。她的角色充滿生命力與情感張力，陪伴觀眾度過許多動人的戲劇時刻。不過，近日星卉健康亮紅燈，自律神經與免疫系統失調，導致憂鬱症復發並引起體重驟降。經醫師診斷建議後，她向劇組表示必須暫時停下工作，好好調養身心。

星卉憂鬱症復發急停工。（三立提供）星卉憂鬱症復發急停工。（三立提供）

三立表示，電視台始終將演員的健康放在第一順位，完全尊重並支持星卉的決定。劇組也希望她能專注治療與休養，待狀態恢復後，再以更好的姿態重返螢光幕前。製作單位同時祈願她早日康復、盡快回歸團隊。

星卉稍早透過三立社群向大家報平安，留言表示：「謝謝大家的關心，近日已開始聽從醫囑治療，但因為藥物關係，吃了會頭暈、頭痛、想睡覺。不過我會努力調養，期待早日康復，再回到大家身邊！」她也向外界表達由衷感謝，並承諾會好好照顧自己，不讓支持她的粉絲擔心。據悉，星卉的角色將由陳妍安接演。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中