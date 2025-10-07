自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

曹雅雯哭了！中秋思念亡父哽咽 大咖歌王衝上台助陣

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后曹雅雯前天在Legacy Taipei開唱，金曲歌王李玖哲驚喜現身，深情演唱《我會好好過》，並送上台南文旦祝福，引爆全場高潮。

曹雅雯在台北開唱。（Legacy提供）曹雅雯在台北開唱。（Legacy提供）

當開場曲《網望茫》響起，全場情緒瞬間被牽動，曹雅雯唱出離鄉的鄉愁與返家的勇氣，接連演唱《若是明仔載》、《小說》、《思念的歌》、《我還年輕》等經典曲目，將中秋夜的思念與溫度透過歌聲傳遞給觀眾。而李玖哲登台演唱《我會好好過》，並帶來文旦為曹雅雯加油，暖心互動感動滿場粉絲。

曹雅雯開唱，李玖哲驚喜獻聲。（Legacy提供）曹雅雯開唱，李玖哲驚喜獻聲。（Legacy提供）

曹雅雯身穿亮眼露背裝登台，她笑說：「預算有限，只能穿露背裝。」還追問歌迷：「台中場有沒有買票？我都會記得你們喔！」邀請樂迷11月28日於台中再相聚。

演出尾聲，曹雅雯為母親獻唱《女人的故事》。當《鹹汫》響起，她因思念父親一度哽咽，仍堅定唱完，感性表示：「爸爸只說要去台中場，就當他今天去中秋烤肉了，但我還是留了一個位置給他。希望爸爸過得很好，我也會繼續往前走。」傾吐對亡父的深深思念。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中