曹雅雯哭了！中秋思念亡父哽咽 大咖歌王衝上台助陣

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后曹雅雯前天在Legacy Taipei開唱，金曲歌王李玖哲驚喜現身，深情演唱《我會好好過》，並送上台南文旦祝福，引爆全場高潮。

曹雅雯在台北開唱。（Legacy提供）

當開場曲《網望茫》響起，全場情緒瞬間被牽動，曹雅雯唱出離鄉的鄉愁與返家的勇氣，接連演唱《若是明仔載》、《小說》、《思念的歌》、《我還年輕》等經典曲目，將中秋夜的思念與溫度透過歌聲傳遞給觀眾。而李玖哲登台演唱《我會好好過》，並帶來文旦為曹雅雯加油，暖心互動感動滿場粉絲。

曹雅雯開唱，李玖哲驚喜獻聲。（Legacy提供）

曹雅雯身穿亮眼露背裝登台，她笑說：「預算有限，只能穿露背裝。」還追問歌迷：「台中場有沒有買票？我都會記得你們喔！」邀請樂迷11月28日於台中再相聚。

演出尾聲，曹雅雯為母親獻唱《女人的故事》。當《鹹汫》響起，她因思念父親一度哽咽，仍堅定唱完，感性表示：「爸爸只說要去台中場，就當他今天去中秋烤肉了，但我還是留了一個位置給他。希望爸爸過得很好，我也會繼續往前走。」傾吐對亡父的深深思念。

