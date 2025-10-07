自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

黃子佼車禍涉肇逃！首發聲曝原委「願意負擔損失」

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼近期官司纏身，先是因購買、下載未成年兒少不雅影像遭起訴，案件仍在審理中，8月20日三度出庭時，他90度鞠躬向被害人道歉，盼能以誠意爭取緩刑。未料才過不到2個月，今又被爆出日前涉嫌車禍肇逃，對此，他稍早也發出聲明，表示會負責。

黃子佼。（資料照，記者陳奕全攝）黃子佼。（資料照，記者陳奕全攝）

根據媒體報導，8月16日黃子佼駕車行經新北市三重區時，與一名騎機車婦人發生擦撞。雖然他有下車查看狀況，但未等警方到場就離開現場，警方事後循線通知他說明。

黃子佼稍早回應：「九月底派出所通知筆錄約定日之提早五天，黃先生已親自開該車前往，提供拍照鑑識（目前尚無結果），且誠懇積極處理筆錄事宜。黃先生在派出所與警員一同看完影片，感到相當意外，但也對該騎士深表抱歉，並願意負擔損失。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

黃子佼聲明全文：

根據今日部分媒體報導黃先生發生之交通事故，內容有誤，特此通知。

根據二重派出所調閱當天現場路邊監視器，影片清楚錄示：黃先生駕駛的車輛，是為閃避與禮讓左前方對向的摩托車，採取煞車動作，停頓讓行，才繼續往前方左彎道前進。

影片顯示，在此同時，後方一台機車，從黃先生車子的右側，同向往前行駛。

影片繼續顯示，黃先生車子駛離，但該機車竟已經翻倒在地。雙方權責，尚待檢方釐清。

而車內的黃先生，當下專心開車，並未聽到任何呼叫或右側碰撞聲音，因此，自然沒有下車查看後離開的畫面，是依照常理，持續穩定往前行進。

當下行車視線，也自然是望向左前方彎道路段，未查右後方任何異狀，所以沒有逗留依規定善後，並非知情而肇事逃逸。

黃先生是於九月底，接到派出所通知，才得知八月底現場此況。

在九月底派出所通知筆錄約定日之提早五天，黃先生已親自開該車前往，提供拍照鑑識（目前尚無結果），且誠懇積極處理筆錄事宜。

黃先生在派出所與警員一同看完影片，感到相當意外，但也對該騎士深表抱歉，並願意負擔損失。

請報導時，尊重事故現場事實。勿干擾調查進度。

如有疑慮，懇請務必洽三重分局二重派出所，查證以上所述之監視器影片內容，請勿以訛傳訛誤導視聽。

特此，感激不盡。祝大家行車平安。

相關新聞：風波不斷！黃子佼又被法辦 這次是「肇事逃逸」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中