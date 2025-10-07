黃子佼車禍涉肇逃！首發聲曝原委「願意負擔損失」

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼近期官司纏身，先是因購買、下載未成年兒少不雅影像遭起訴，案件仍在審理中，8月20日三度出庭時，他90度鞠躬向被害人道歉，盼能以誠意爭取緩刑。未料才過不到2個月，今又被爆出日前涉嫌車禍肇逃，對此，他稍早也發出聲明，表示會負責。

黃子佼。（資料照，記者陳奕全攝）

根據媒體報導，8月16日黃子佼駕車行經新北市三重區時，與一名騎機車婦人發生擦撞。雖然他有下車查看狀況，但未等警方到場就離開現場，警方事後循線通知他說明。

黃子佼稍早回應：「九月底派出所通知筆錄約定日之提早五天，黃先生已親自開該車前往，提供拍照鑑識（目前尚無結果），且誠懇積極處理筆錄事宜。黃先生在派出所與警員一同看完影片，感到相當意外，但也對該騎士深表抱歉，並願意負擔損失。」

黃子佼聲明全文：

根據今日部分媒體報導黃先生發生之交通事故，內容有誤，特此通知。

根據二重派出所調閱當天現場路邊監視器，影片清楚錄示：黃先生駕駛的車輛，是為閃避與禮讓左前方對向的摩托車，採取煞車動作，停頓讓行，才繼續往前方左彎道前進。

影片顯示，在此同時，後方一台機車，從黃先生車子的右側，同向往前行駛。

影片繼續顯示，黃先生車子駛離，但該機車竟已經翻倒在地。雙方權責，尚待檢方釐清。

而車內的黃先生，當下專心開車，並未聽到任何呼叫或右側碰撞聲音，因此，自然沒有下車查看後離開的畫面，是依照常理，持續穩定往前行進。

當下行車視線，也自然是望向左前方彎道路段，未查右後方任何異狀，所以沒有逗留依規定善後，並非知情而肇事逃逸。

黃先生是於九月底，接到派出所通知，才得知八月底現場此況。

在九月底派出所通知筆錄約定日之提早五天，黃先生已親自開該車前往，提供拍照鑑識（目前尚無結果），且誠懇積極處理筆錄事宜。

黃先生在派出所與警員一同看完影片，感到相當意外，但也對該騎士深表抱歉，並願意負擔損失。

請報導時，尊重事故現場事實。勿干擾調查進度。

如有疑慮，懇請務必洽三重分局二重派出所，查證以上所述之監視器影片內容，請勿以訛傳訛誤導視聽。

特此，感激不盡。祝大家行車平安。

