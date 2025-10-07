（影音）《中文怪物》拯救了我！ 水母哥找到人生方向

三浦直矢拍片發聲：「《中文怪物》拯救了我。」（翻攝自Youtube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕法籍YouTuber「酷的夢」砸500萬邀百名外國人進行中文比賽，在YouTube頻道打造超夯節目《中文怪物》，播出後討論度高、品質好，相當受歡迎。

節目中一位日籍參賽者「水母哥」三浦直矢自曝患有憂鬱症，險做極端選擇，在獲邀上節目後，他感動表示：「《中文怪物》拯救了我的命。」

日前三浦直矢以「中文怪物拯救了我」在YouTube發布影片，揭開自己國中時經常被父親家暴，包括肢體和言語暴力，長期處於負能量沒自信，他說：「被家暴前我外向、活潑開朗。」接著透露自己多年前罹患憂鬱症，因為狀況有好轉，進而透過影片傳遞正能量。

三浦直矢向其他憂鬱症患者喊話：「你不是一個人，我也跟你一樣，我們一起克服這困境。」他告訴自己因為拍攝《中文怪物》振作起來，節目上認識不少新朋友，「我可以說在拍攝《中文怪物》期間，重新找到人生方向........《中文怪物》拯救了我的命。」

