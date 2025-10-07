揚言唱到掛！大咖歌王認了被申請金氏世界紀錄：此生無憾

痛苦歌王孫情挑戰金氏世界紀錄。（台中多媒體公司）

〔記者陽昕翰／台北報導〕81歲的「痛苦歌王」孫情開唱倒數，主辦單位為他連唱三場個唱申請「金氏世界紀錄」。對此殊榮，孫情開心表示：「結果不重要，在人生最後階段，仍能為最愛的歌唱奮戰，期許能一路唱到掛，此生已無憾！」

回顧孫情演藝生涯，他於民國54年演唱韓國電影《淚的小花》主題曲出道，之後來台求學並步入歌壇，相繼推出《浪子淚》《又是細雨》《永恆的回憶》等經典名曲。因演唱時情感充沛、神情哀戚，被封為「痛苦歌王」，成為一代歌迷心中難忘的傳奇

熱愛唱歌的他笑說：「我不是古董，就是愛現！很享受現役歌手的身分，活在掌聲中是幸福的事。連開三場在萬人祝福下演出，真是不得了，唱歌也是健康的運動！」

81歲的孫情依舊熱愛歌唱。（台中多媒體公司）

距離開唱剩一個月，孫情心情平靜、信心滿滿，笑稱唯一擔心的是「沒觀眾」。三場演出將演唱百首曲目，是體力與意志力的挑戰。他仍維持每天打電玩的習慣，開玩笑說：「想開心地一路唱到掛為止！」

「2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會」將於11月8、9日台中中興大學惠蓀堂登場，門票年代售票與四大超商熱賣中。孫情也公布嘉賓名單，包括廣播教父文平、蘇維拉樂團團長蘇盛泉、芒果歌后喬幼等，透過不同世代同台飆唱，保證彩蛋不斷。

