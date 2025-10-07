「台中黃乙玲」太會唱三金得主也聽哭了！釣出詞曲作者家人給好評

盧廣仲剛忙完演唱會，看到民眾在夜市高歌也被感動。（寬宏藝術、添翼文創提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕56歲的金曲台語歌后黃乙玲淡出歌壇11年，但她過去唱紅過《人生的歌》、《講什麼山盟海誓》等眾多歌曲，至今仍是歌迷難以忘懷的好歌，近日在台中大慶夜市出現歌聲超讚的女子，在夜市裡高唱起黃乙玲的《人生的歌》，感情相當投入，技巧也很好，影片在社群流傳，就連日前剛忙完TICC演唱會的三金得主盧廣仲也被感動。

民眾將這位很會唱歌的女子封為「台中黃乙玲」，她翻唱黃乙玲《人生的歌》，目前已吸引超過65萬人搶聽，盧廣仲也在影片下留言：「聽哭了！」不僅如此，最特別的是，釣出《人生的歌》這首好歌的詞曲作者李秉宗孩子來留言：「這首是我爸的作品，情緒唱到位，太厲害了。」很多網友趁機表達對這首歌的喜愛，覺得是經典歌曲，去KTV都會唱，李秉宗孩子也為父親感到開心，並提到這首歌真的有滿滿情感，希望大家多多支持。

請繼續往下閱讀...

「台中黃乙玲」在夜市高歌影片引起網友討論。（翻攝自Threads）

至於《人生的歌》原唱黃乙玲，過去多次獲得金曲獎最佳台語女歌手還有台語專輯大獎，但在淡出歌壇之後，目前虔誠學佛，之前還出過佛教心靈音樂專輯《南無觀世音》，這次因為「台中黃乙玲」在夜市高唱《人生的歌》，也讓黃乙玲歌迷再次懷念起她過去唱的一首首好歌。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法