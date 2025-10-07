風波不斷！黃子佼又被法辦 這次是「肇事逃逸」

路口監視器拍下撞車瞬間，畫面左上方為黃子佼的汽車與倒地的林婦。（記者徐聖倫翻攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕黃子佼因「創意私房」案葬送演藝事業與婚姻，風波不斷的他，又傳出開車撞人肇事逃逸。黃子佼8月份開車行經新北市三重，擦撞騎機車的60歲林姓婦人，林婦當場倒地，他則直接離開現場。林婦事後提告，警方一查，驚訝發現肇事者竟是黃子佼，傳訊其到案說明並法辦。

黃子佼稱沒有感覺到碰撞，監視器拍到他直接開車離開現場。（記者徐聖倫翻攝）

黃子佼的汽車前保桿右前方有碰撞痕跡。（記者徐聖倫翻攝）

據悉，黃子佼8月16日上午7時許開車行經三重區五谷王南街，經過46巷口時，為閃避從巷口出來的機車，放慢車速後暫停，騎在外側的林婦在黃子佼暫停的同時反應不及發生擦撞，當場倒地，黃子佼則沒有理會林婦，直接開車走人。

林婦騎乘的機車。（記者徐聖倫翻攝）

黃子佼。（資料照，記者胡舜翔攝）

林婦事後就醫，臉部、四肢均有擦傷，向警方提出告訴，警方調閱監視器，循車牌逐步調查，發現車主竟是黃子佼，於是傳訊其到案說明。黃子佼向警方供稱，當下他沒發現有碰撞到林婦，以為林婦自摔，所以才直接離開現場。

警方表示，本起車禍雙方詳細肇責還在釐清，但黃子佼當下沒有停車等待警方到來，已明顯觸法，警詢後依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌，將黃子佼移送法辦。

