自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

風波不斷！黃子佼又被法辦 這次是「肇事逃逸」

路口監視器拍下撞車瞬間，畫面左上方為黃子佼的汽車與倒地的林婦。（記者徐聖倫翻攝）路口監視器拍下撞車瞬間，畫面左上方為黃子佼的汽車與倒地的林婦。（記者徐聖倫翻攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕黃子佼因「創意私房」案葬送演藝事業與婚姻，風波不斷的他，又傳出開車撞人肇事逃逸。黃子佼8月份開車行經新北市三重，擦撞騎機車的60歲林姓婦人，林婦當場倒地，他則直接離開現場。林婦事後提告，警方一查，驚訝發現肇事者竟是黃子佼，傳訊其到案說明並法辦。

黃子佼稱沒有感覺到碰撞，監視器拍到他直接開車離開現場。（記者徐聖倫翻攝）黃子佼稱沒有感覺到碰撞，監視器拍到他直接開車離開現場。（記者徐聖倫翻攝）

黃子佼的汽車前保桿右前方有碰撞痕跡。（記者徐聖倫翻攝）黃子佼的汽車前保桿右前方有碰撞痕跡。（記者徐聖倫翻攝）

據悉，黃子佼8月16日上午7時許開車行經三重區五谷王南街，經過46巷口時，為閃避從巷口出來的機車，放慢車速後暫停，騎在外側的林婦在黃子佼暫停的同時反應不及發生擦撞，當場倒地，黃子佼則沒有理會林婦，直接開車走人。

林婦騎乘的機車。（記者徐聖倫翻攝）林婦騎乘的機車。（記者徐聖倫翻攝）

黃子佼。（資料照，記者胡舜翔攝）黃子佼。（資料照，記者胡舜翔攝）

林婦事後就醫，臉部、四肢均有擦傷，向警方提出告訴，警方調閱監視器，循車牌逐步調查，發現車主竟是黃子佼，於是傳訊其到案說明。黃子佼向警方供稱，當下他沒發現有碰撞到林婦，以為林婦自摔，所以才直接離開現場。

警方表示，本起車禍雙方詳細肇責還在釐清，但黃子佼當下沒有停車等待警方到來，已明顯觸法，警詢後依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌，將黃子佼移送法辦。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中