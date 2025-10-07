自由電子報
娛樂 最新消息

中秋月圓人團圓 點播《月朦朧鳥朦朧》願于朦朧安息

近日，有網友以歌曲《請記住這個名字—于朦朧》向他致敬，詞中滿是控訴與不捨，呼籲「世界記住他的名字」。（翻攝自Youtube）近日，有網友以歌曲《請記住這個名字—于朦朧》向他致敬，詞中滿是控訴與不捨，呼籲「世界記住他的名字」。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕37歲中國男星于朦朧離奇墜樓身亡，案件疑點重重，官方迅速結案卻無法平息輿論，全球已有超過20萬人發起連署，要求徹查真相。近日有人以歌曲《請記住這個名字—于朦朧》向他致敬，詞中滿是控訴與不捨，呼籲「世界記住他的名字」。

這首《請記住這個名字—于朦朧》由創作者陳恩得（Ende Chen）作詞、SLINO譜曲，歌曲以沉痛口吻紀念于朦朧，也寫出大眾對案件的疑問。歌詞中提到「我們需要一個合理的解釋」、「難道普通人的生命就該被如此輕視嗎？」強烈情緒引起共鳴。

昨（6）日是一年一度中秋佳節，有網友在threads發文表示欣賞職棒比賽結束後，竟然播放歌曲《月朦朧鳥朦朧》，「在偌大的球場上，聽到溫柔歌聲， 眼淚馬上流下來。」網友透露媽媽因為很喜歡瓊瑤的《月朦朧鳥朦朧》，讓他想起了「朦朧」這個名字，就是想起了于朦朧。

網友還說：「我媽媽特別害怕我不按時睡覺，我健康的活著，長命百歲，對她來說更重要。」並吐露這樣善良純粹的人，怎麼會是這樣的結局，「事發至今，從一開始根本很多人不認識他，到現在已經發起的全球連署，我無限感慨。」

「身為一個追劇王，我看過他的作品《太子妃升職記》的九王及《三生三生十里桃花》的白真上神，尤其三生三世看到我台詞都會背了，雖不是他的粉絲，可是對他是相當熟悉的，還非常巧的2019年7月我還去過他的家鄉新疆烏魯木齊旅行，多麼美的一個國度」，網友感慨說。

網友不捨于朦朧才華洋溢、如此善良還唱歌超好聽、被雪藏這麼多年有志不能伸，現在竟然連命都賠上，「他到生命最後一刻都還沒放棄對生命的熱愛，好難過……最近夜深人靜心情真的很是好低落，除了參與連署我唯一能做的，就是在這個月圓人團圓的日子，點播《月朦朧鳥朦朧》送給已經去當天使的他，也送給大家，願他安息。」

點圖放大body

