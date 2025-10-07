自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧冤屈在中國回蕩 這2字靜靜蔓延

于朦朧上個月11日過世，外界質疑死因不單純。（翻攝自微博）于朦朧上個月11日過世，外界質疑死因不單純。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕醫學美容外科醫師Dr.花之妍6日在threads發文，看到一場「警察為北京拉觀光」直播，讓她笑不出來又忍不住笑。

Dr.花之妍說，原本以為是旅遊推廣，結果主角竟然是警察，穿著制服在鏡頭前說「歡迎來北京玩」，她直言：「這一幕荒謬得像極了諷刺短劇，只是這不是戲，這是真實發生在中國現場，更讓人哭笑不得的，是底下那些被審查卻依然勇敢留言的中國網友，他們不能直接說真話，只能用最『陰陽』的方式表達。」

一場「警察為北京拉觀光」直播引發關注。（翻攝自threads）一場「警察為北京拉觀光」直播引發關注。（翻攝自threads）

影片中，有人留言：「還有自由落體、極限蹦迪我不敢玩。」另外還有人說「這行程是單程票嗎？有去無回」、「去了是北漂，回來變阿飄」、「四天三夜的頭七行程，北京妖妖靈，靈不靈怕，怕去了享年37」，甚至有人問：「北京人下樓怎麼下？」最後一個壓軸：「37歲適合去嗎？」

Dr.花之妍表示，這些留言比任何口號都真實，「他們用幽默包裹恐懼，用笑聲掩飾無奈；在一個不能說真話的地方，他們仍然努力用梗傳達憤怒。而這些，就是最勇敢的聲音。」Dr.花之妍認為，留言的網友不是在開玩笑，「他們是在冒著風險說出不能說的話，矇矇（指男星于朦朧）的冤屈，還在回蕩，但看到這些網友的留言，我知道他沒有白走，這場『覺醒』，正在內外網靜靜蔓延。」　　　　

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中