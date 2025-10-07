于朦朧冤屈在中國回蕩 這2字靜靜蔓延

于朦朧上個月11日過世，外界質疑死因不單純。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕醫學美容外科醫師Dr.花之妍6日在threads發文，看到一場「警察為北京拉觀光」直播，讓她笑不出來又忍不住笑。

Dr.花之妍說，原本以為是旅遊推廣，結果主角竟然是警察，穿著制服在鏡頭前說「歡迎來北京玩」，她直言：「這一幕荒謬得像極了諷刺短劇，只是這不是戲，這是真實發生在中國現場，更讓人哭笑不得的，是底下那些被審查卻依然勇敢留言的中國網友，他們不能直接說真話，只能用最『陰陽』的方式表達。」

請繼續往下閱讀...

一場「警察為北京拉觀光」直播引發關注。（翻攝自threads）

影片中，有人留言：「還有自由落體、極限蹦迪我不敢玩。」另外還有人說「這行程是單程票嗎？有去無回」、「去了是北漂，回來變阿飄」、「四天三夜的頭七行程，北京妖妖靈，靈不靈怕，怕去了享年37」，甚至有人問：「北京人下樓怎麼下？」最後一個壓軸：「37歲適合去嗎？」

Dr.花之妍表示，這些留言比任何口號都真實，「他們用幽默包裹恐懼，用笑聲掩飾無奈；在一個不能說真話的地方，他們仍然努力用梗傳達憤怒。而這些，就是最勇敢的聲音。」Dr.花之妍認為，留言的網友不是在開玩笑，「他們是在冒著風險說出不能說的話，矇矇（指男星于朦朧）的冤屈，還在回蕩，但看到這些網友的留言，我知道他沒有白走，這場『覺醒』，正在內外網靜靜蔓延。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法