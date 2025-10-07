黃子佼又出事！繼兒少案後涉「車禍肇逃」 律師：遲早老天會收

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼近期官司纏身，先是因購買、下載未成年兒少不雅影像遭起訴，案件仍在審理中，8月20日三度出庭時，他90度鞠躬向被害人道歉，盼能以誠意爭取緩刑。未料才過不到2個月，又被爆出涉嫌車禍肇逃，再度掀起輿論譁然。對此，律師李怡貞今也在社群發文評論。

黃子佼傳出8月駕車發生擦撞後，未等警方到場即離開。（資料照，記者陳奕全攝）

根據報導，8月16日黃子佼駕車行經新北市三重區時，與一名騎機車婦人發生擦撞。雖然他有下車查看狀況，但未等警方到場就離開現場，警方事後循線通知他說明。事件曝光後，網友再度群起撻伐，質疑他學不會教訓。

對此，律師李怡貞在社群發文：「說句地獄的，黃子佼算是蠻好的當事人，一直各種出事就算了，也不見真正誠心解決，還一直出事，就是要給律師賺錢捏。」後來也在留言區語重心長說：「老話一句，一步錯步步錯，沒有認知到自己的錯誤，遲早老天會收。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

