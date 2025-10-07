自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

黃子佼又出事！繼兒少案後涉「車禍肇逃」 律師：遲早老天會收

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼近期官司纏身，先是因購買、下載未成年兒少不雅影像遭起訴，案件仍在審理中，8月20日三度出庭時，他90度鞠躬向被害人道歉，盼能以誠意爭取緩刑。未料才過不到2個月，又被爆出涉嫌車禍肇逃，再度掀起輿論譁然。對此，律師李怡貞今也在社群發文評論。

黃子佼傳出8月駕車發生擦撞後，未等警方到場即離開。（資料照，記者陳奕全攝）黃子佼傳出8月駕車發生擦撞後，未等警方到場即離開。（資料照，記者陳奕全攝）

根據報導，8月16日黃子佼駕車行經新北市三重區時，與一名騎機車婦人發生擦撞。雖然他有下車查看狀況，但未等警方到場就離開現場，警方事後循線通知他說明。事件曝光後，網友再度群起撻伐，質疑他學不會教訓。

對此，律師李怡貞在社群發文：「說句地獄的，黃子佼算是蠻好的當事人，一直各種出事就算了，也不見真正誠心解決，還一直出事，就是要給律師賺錢捏。」後來也在留言區語重心長說：「老話一句，一步錯步步錯，沒有認知到自己的錯誤，遲早老天會收。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中