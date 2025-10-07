自由電子報
娛樂 最新消息

陳詩媛驗孕當天錄節目憋整集 「1變化」被吳姍儒察覺

〔記者王靖惟／台北報導〕奧運羽球男雙金牌得主王齊麟與愛妻陳詩媛結婚近4個月，陳詩媛中秋報喜傳好孕，宣布即將升格當爸媽，並曬出超音波照片，開心寫下「度日如年的7月、8月、9月，以後有人陪我一起等他回來了。」，留言區瞬間湧入海量祝福，主持人吳姍儒也現身留言區表示「你看，我們那時候還在講，萌寵明星粗乃玩真的是好孕節目，恭喜你們。」

王齊麟（後）與陳詩媛開心曬出超音波照，宣布即將迎接新生命。（翻攝自IG）王齊麟（後）與陳詩媛開心曬出超音波照，宣布即將迎接新生命。（翻攝自IG）

陳詩媛驗孕並得知懷孕的當天，剛好與王齊麟一同錄製吳姍儒主持的《萌寵明星粗乃玩》，稍晚王齊麟頂著上節目時抓的髮型，獲知愛妻懷孕，先是石化震驚，隨即燦笑跳起來緊抱陳詩媛，幸福溢於言表，吳姍儒得知此事興奮地說，「好有緣，我要來準備禮物送你們的寶貝。」

吳姍儒表示「十元真是辛苦了！我節目上講的時候，他還要憋住不能縮，好開心嗚嗚」王齊麟也表示「你在講的時候她嚇到，因為她剛好是當天早上錄影前驗的」

準媽媽陳詩媛在節目中聊到懷孕話題，更是全程憋住不能說，隨後在留言區指出「我當時真的很想立刻跟姐分享，而且你還有發現我體溫很高真的好有緣好驚喜～」一連串對話也讓粉絲好友們好期待新生命到來。

